Разыскивают партизан, – Андрющенко опроверг фейк о ликвидации 6 россиян в Мариуполе

На днях в сети появилась информация о загадочной гибели 6 российских солдат во временно оккупированном Мариуполе. Однако эта информация не соответствует действительности.

Об этом 24 Каналу сказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он объяснил, кто и зачем распространяет такие фейки.

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Детали "несчастных" случаев

Прокремлевские СМИ сообщили, что якобы два оккупанта, один из них – офицер, были застрелены посреди улицы в городе. К тому же пропагандисты заметили, что выстрел произвели в затылок. Еще четырех российских военных нашли мертвыми на одном из пляжей Мариуполя.

Наше сопротивление комментирует это очень просто. Это либо работа ИПСО, либо попытка выявить руководителей сопротивления на временно оккупированных территориях – разыскивают партизан. Мы такое уже встречали,

– отметил Андрющенко.

По его словам, россияне постоянно пытаются что-то сделать, чтобы понять, кто работает на оккупированных территориях. Поэтому иногда прибегают к таким откровенным вбросам.

"Это откровенный бред, даже по описанию. Какие-то выстрелы в затылок да еще и надпись. Такое можно рассказывать разве что тем, кто не понимает, как все работает на оккупированных территориях и насколько там усилен режим. Поверьте, это просто невозможно", – сказал советник городского головы Мариуполя.

что рядом с телами оккупантов на пляже лежал портрет российского президента Владимира Путина. На нем кровью было написано: "Уходите!".

Сейчас невозможно без большого риска пройти Мариуполем с оружием, даже если скрыть его. В любой момент человека могут остановить и обыскать. Ни один оккупант не стоит такого риска. По мнению Андрющенко, на это никто не пошел бы.

К тому же сейчас продолжается самая большая зачистка за последний год в Мариупольском районе, где расположены военные базы россиян, и по селам, через которые идут все пути поставок оружия, в частности, на Запорожское направление.

"Вдоль двух дорог россияне делают чистки. Оккупанты проводят полные фильтрационные мероприятия, закрывают поселки на въезд и выезд, и ходят с проверками по домам, а дальше обыски и допросы. Людей даже возят на полиграфы, и здесь появляется такая информация. Поэтому нужно фильтровать", – добавил советник городского головы Мариуполя.

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Активная фаза настоящей информационной войны

Недавно в центре Мариуполя пылал автомобиль. Сопротивление не комментирует этот инцидент, но это похоже на очередную провокацию. Возможно, поближе к вечеру появятся детали.

Можно констатировать, что Украина вступила в активную фазу настоящей информационной войны с оккупированными территориями. Это касается не только Мариуполя. Подобные ситуации происходят в Бердянске, Токмаке, Мелитополе. Я думаю, что Иван Федоров (городской голова Мелитополя – 24 Канал) может это подтвердить,

– рассказал Андрющенко.

Активная фаза противостояния, когда нас просто бомбят достаточно качественными фейками и провоцируют на определенные действия, как с этими "убитыми". Разумеется, если военных действительно убили и это не наши люди, то можно предположить, что кто-то новый появился и нужно его поискать по Мариуполю.

Вероятно, на оккупированных территориях от Мариуполя до Бердянска прошла ротация фсбшников и контрразведки. По-видимому, кто-то снова начинает докладывать в Кремль, что на этот раз вычистят Мариуполь, Бердянск, Мелитополь от партизанского движения.

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