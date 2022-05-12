Россияне расстреляли из артиллерии мирную колонну выезжавших из Херсонской области беженцев

Российские оккупанты продолжают цинично обстреливать автомобили и дома мирных жителей. В частности, захватчики расстреляли из артиллерии целую колонну выезжавших из Херсонской области беженцев.

Об этом рассказал глава Криворожской ОВА Александр Вилкул. По его словам, оккупанты также используют фосфорные и кассетные боеприпасы.

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Захватчики обстреляли колонну беженцев

Вилкул отметил, что россияне продолжают обстрел по всей линии столкновения, в частности, с применением запрещенных фосфорных и кассетных боеприпасов. Утром из систем РСЗО они обстреляли Зеленодольск. Один человек погиб, а еще один – получил ранения. Оба пострадавших – мирные жители, которые утром уходили на работу.

К вечеру произошел еще один вопиющий случай бесчеловечности орков. Из артиллерии была обстреляна мирная колонна беженцев, выезжавших из Херсонской области со стороны Берислава,

– добавил глава ОВА.

Он отметил, что оккупанты собрали беженцев утром и держали около тысячи автомобилей под палящим солнцем. Выпускать их начали только после обеда партиями по 200 автомобилей, чтобы прикрыть передвижение собственной военной техники.

"В 16:00 по мирной колонне, которая была уже на нашей подконтрольной территории в районе Белой Криницы, орки нанесли подлый удар. От разрыва снарядов пострадали мирные люди, в частности ребенок 2011 года рождения. Вместе с женщиной 1954 года, она получила осколочные ранения", – рассказал Вилкул.

Пострадавшим уже оказали всю необходимую помощь. В настоящее время женщина находится в одной из больниц Кривого Рога.

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Коротко о ситуации в Херсонской области

В оперативном командовании "Юг" рассказали, что оккупанты готовятся к захвату всей территории Херсонской области. Для этого они подтягивают ресурсы, восстанавливают технические мощности и готовят инженерные подразделения для наведения понтонно-мостовых переправ.

Оккупационные "власти" Херсонщины планируют обратиться к президенту страны-агрессора Владимиру Путину. Его будут просить присоединить территорию области в состав России. Спикер главы Кремля Дмитрий Песков уже заявил, что это должно произойти якобы "легитимно, как было с Крымом".

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заверил, что власть отслеживает ситуацию в Херсонской области. Там фиксируют все преступления русских солдат и сотрудничество с ними коллаборантов.

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