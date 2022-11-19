Оккупанты расстреляли семью с детьми: произошло это на временно оккупированном Запорожье

Российские захватчики каждый день убивают граждан Украины и пытаются уничтожить нашу нацию. Глава Запорожской ОВА Старух сообщил, что в оккупированном регионе области вражеские солдаты застрелили целую семью, в том числе детей.

Украинская армия пытается совершить прорыв на участке фронта на юго-востоке нашего государства и освободить украинские территории в Запорожской области. Однако пока, к сожалению, регион контролируют оккупанты, которые не устают каждый день терроризировать местное население. Об одном из случаев зверств россиян рассказал глава ОВА Александр Старух в эфире национального телемарафона.

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"Россияне убили целую семью"

По словам главы области, в одной из общин оккупанты расправились с супружеской парой и детьми.

В одной из общин застрелили целую семью – родителей и двух несовершеннолетних детей,

– сказал Старух.

Открыт сбор средств на погребение убитых, кроме того, в Офисе Генерального прокурора отметили, что произошло это 18 ноября в селе Камыш-Заря Запорожской области. Наших земляков расстреляли в упор в жилом доме российские военнослужащие. Детям было 5 и 14 лет.

Где расположен населенный пункт Камыш-Заря: смотрите на карте

Обстрелы Запорожья: актуальная информация

Всего в нашем государстве из-за полномасштабной войны погибли 437 детей, еще 837 детей ранены. Все они стали жертвами русских солдат, пришедших с оружием на нашу землю, и ежедневно выпускающих ракеты по гражданским городам.

Вечером 18 ноября оккупанты в очередной раз обстреляли Запорожье. Захватчики попали в промышленный объект региона, поэтому многие жители области остались без электроснабжения и тепла в домах.

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Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев отметил, что коммунальщики отремонтировали поврежденный трубопровод и тепло уже есть в домах. По словам главы области Александра Старуха, электроэнергии не было в более чем 100 многоэтажках в результате атаки.

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