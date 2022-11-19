Українська армія намагається здійснити прорив на ділянці фронту, що на південному сході нашої держави, та звільнити українські території в Запорізькій області. Однак поки, на жаль, регіон контролюють окупанти, що не втомлюються кожного дня тероризувати місцеве населення. Про лише один із випадків звірств росіян розповів глава ОВА Олександр Старух в ефірі національного телемарафону.
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"Росіяни вбили цілу родину"
За словами очільника області, в одній зі громад окупанти розправились з подружньою парою та дітьми.
В одній із громад застрелили цілу родину – батьків та двох неповнолітніх дітей,
– сказав Старух.
Наразі відкрито збір коштів на поховання вбитих, окрім того, в Офісі Генерального прокурора зазначили, що сталось це 18 листопада у селі Комиш-Зоря Запорізької області. Наших земляків розстріляли впритул у житловому будинку російські військовослужбовці. Дітлахам було 5 та 14 років.
Де розташований населений пункт Комиш-Зоря: дивіться на карті
Обстріли Запоріжжя: актуальна інформація
Ввечері 18-го листопада окупанти вкотре обстріляли Запоріжжя. Загарбники влучили у промисловий об'єкт регіону, через це багато жителів області залишились без електропостачання та тепла в оселях.
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Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв зазначив, що комунальники відремонтували пошкоджений трубопровід та тепло уже є в будинках. За словами очільника області Олександра Старуха, електроенергії не було у понад 100 багатоповерхівках внаслідок атаки.
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