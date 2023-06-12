Своих не бросаем: дроновод показал жуткое видео, как заградительный отряд расстрелял россиян

Оператор дрона запечатлел работу заградительного отряда на фронте. Тем самым он опроверг российский фейк, что оккупанты якобы своих не бросают и не расстреливают.

Заградительные отряды в армии России действительно существуют. Очевидцы показали работу одной из таких группировок во время полномасштабной фазы российско-украинской войны.

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Россиянам своих не жалко

Ниже опубликованы кадры, которые не стоит смотреть людям с уязвимой психикой и несовершеннолетним лицам. На видео можно увидеть, как 7 окупантов бросили позиции и бегут к другой линии фронта. У некоторых из них нет оружия в руках. Их встречают трое вооруженных захватчиков.

Вместо того чтобы прикрыть отступление побратимов или задержать их в случае дезертирства, эта тройка жестоко расправляется со всеми солдатами, даже с безоружными. Один из оккупантов толкает двух побратимов на землю и вместе с приспешником начинает стрелять по ним. Третий подельник в это время открывает огонь в сторону других бойцов.

Деморализованные россияне не применяют оружие против заградительного отряда, а пытаются убежать или ложатся на землю и ползут. Однако сбежать никому не удается. Трое оккупантов быстро ликвидируют всю семерку. Массовое убийство заняло у них всего 15 секунд.

оккупанты цинично убивают своих собратьев: видео 18+

В армии России убийство побратимов является обыденностью