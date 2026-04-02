Россияне разбрасывают фальшивые купюры по Сумщине и Черниговщине

Россияне разбрасывают с помощью БПЛА фальшивые купюры на Сумщине и Черниговщине. На них в частности содержатся надписи с призывом помогать оккупантам.

Об этом сообщили исполняющий обязанности сумского городского головы Артем Кобзарь, начальник Сумской ГВА Сергей Кривошеенко и Начальник Корюковской районной военной администрации Павел Мирошниченко.

Какие купюры разбрасывают россияне?

Российские военные начали разбрасывать с беспилотников фальшивые купюры на Сумщине и Черниговщине. На них могут быть надписи с призывом к коллаборационизму и QR-коды со ссылкой на вражеские ресурсы. Пропагандистские листовки имитируют купюру в 100 гривен.

В случае обнаружения таких бумажек жителей просят не трогать их, QR-коды не сканировать, а вызвать полицию или ГСЧС.

"Купюры", которые разбрасывают оккупанты на Сумщине

