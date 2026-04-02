24 Канал Новости Украины Россияне разбрасывают фальшивые купюры по Сумщине и Черниговщине
2 апреля, 12:19
Россияне разбрасывают фальшивые купюры по Сумщине и Черниговщине

Сергей Попович
Основные тезисы
  • Российские военные разбрасывают фальшивые купюры на Сумщине и Черниговщине с помощью беспилотников.
  • Купюры имеют надписи с призывами к коллаборационизму и QR-коды, имитируя 100 гривен, и жителей просят не трогать их, а вызвать полицию.

Россияне разбрасывают с помощью БПЛА фальшивые купюры на Сумщине и Черниговщине. На них в частности содержатся надписи с призывом помогать оккупантам.

Об этом сообщили исполняющий обязанности сумского городского головы Артем Кобзарь, начальник Сумской ГВА Сергей Кривошеенко и Начальник Корюковской районной военной администрации Павел Мирошниченко.

Какие купюры разбрасывают россияне?

Российские военные начали разбрасывать с беспилотников фальшивые купюры на Сумщине и Черниговщине. На них могут быть надписи с призывом к коллаборационизму и QR-коды со ссылкой на вражеские ресурсы. Пропагандистские листовки имитируют купюру в 100 гривен.

В случае обнаружения таких бумажек жителей просят не трогать их, QR-коды не сканировать, а вызвать полицию или ГСЧС.

"Купюры", которые разбрасывают оккупанты на Сумщине

Каких коллаборантов недавно задерживали в Украине?

  • СБУ задержала агента российской военной разведки, который корректировал воздушные атаки врага на Покровском направлении. Основными целями врага были укрепрайоны и боевые позиции артиллерии ВСУ, которая держит под огневым контролем штурмовые группы россиян.

  • На Киевщине СБУ задержала российского агента, который регистрировал Starlink для россиян. Злоумышленник планировал привлечь еще 20 знакомых для верификации российских терминалов.