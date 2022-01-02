Россияне разгоняют фейк, что ВСУ обустраивают позиции в освобожденной школе на Донбассе

Российские пропагандисты отметились очередным циничным фейком. На этот раз страна-агрессор "отметилась" заявлением, что украинская сторона якобы обустраивает позиции в освобожденной школе на Донбассе.

Фейк росСМИ публикуют со ссылкой на так называемых правоохранителей из оккупированной Луганской области. Они сообщают абсурдную новость об "украинских националистах", которые якобы захватили школу.

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Говорится, что захват школы якобы произошел 27 декабря. Туда якобы стягивают людей и оружие.

Пока росСМИ распространяют циничные фейки, их боевики продолжают нарушать режим тишины. В частности, 1 января оккупанты 4 раза открывали огонь.

В последний день 2021 года оккупанты также нарушали режим тишины. Тогда погиб украинский герой Станислав Богуславский.

В 2021 году Украина потеряла 77 своих защитников

Российские боевики цинично нарушают режим тишины на Донбассе. Почти ежедневно они открывают огонь и обстреливают позиции ВСУ.

Только в течение 2021 года на Донбассе погибли 77 украинских героев. Они защищали родную землю и свой народ.

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Сообщение "РИА Новости":

Киевские войска оборудуют позиции и стягивают силы к занятой ими школе в селе Валуйское на Донбассе, сообщила народная милиция "ЛНР".

Школу захватили украинские боевики-националисты 27 декабря, сейчас там продолжается развертывание штаба, прибывают автомобили с вооруженными людьми и аппаратура артиллерийской разведки.