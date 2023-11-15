"Пусть воюют только русскоязычные": россияне разгоняют позорный фейк о митинге в Киеве

Россияне продолжают упражняться в пропаганде и попытках рассорить украинцев. В этот раз они решили для этого воспользоваться митингом, недавно прошедшим в Киеве.

Во время него жены мобилизованных вышли, чтобы выразить свое возмущение уклонистами. Тем временем россияне решили "перерисовать" плакат и обвинить во всем русскоязычных украинцев.

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Хотят "натравить" украинцев друг на друга

Собственно жена нашего защитника вышла на митинг с плакатом "Уклонист имеет право на спокойную жизнь. Почему мой муж не имеет?". Что делают в этом случае россияне? Верно! Извращают все настолько, чтобы посеять нарратив, что во всем якобы виноваты русскоязычные.



Женщины требуют демобилизации их мужчин / Скриншот

Итак, на "перерисованном" плакате уже такие слова: "Пусть только воюют русскоязычные. Это они во всем виноваты".

Понятно, что этот "подрисованный" плакат пришелся по душе оккупантам. Они активно распространяют в сети кадры с видео, на которых видна именно эта версия.



Россияне "перерисовали" плакат / Скриншот



Россияне "перерисовали" плакат / Скриншот

Сама же акция проходила 12 ноября на Майдане Незалежности. Во время нее жены, матери, сестры и родные наших военных требовали демобилизации.

У врага две цели

Первая. Сделать все для того, чтобы на подконтрольной территории Украины мы все начали ссориться. Ведь оккупанты прекрасно знают, что языковой вопрос в последние годы стоит остро, ведь это вопрос национальных интересов.

И поскольку для этого "плаката" захватчики использовали такой агрессивный посыл, он должен получить агрессивный ответ. Украинцы, которые общаются по-русски, по мнению врага, должны выразить свое возмущение и протестовать.

Вторая. Это инструмент влияния на людей, находящихся под оккупацией. Так исторически сложилось, что часть из них действительно общается на русском языке. И это связано с сознательным истреблением украинцев на Востоке и Юге Украины.

Следовательно, те, кто десятилетия говорил по-русски, должен чувствовать опасность, когда видит подобные "плакаты". Мол, их в Украине никто не ждет. Более того, готов отправить на фронт, чтобы они сами себя защищали от российских захватчиков.

Но все это – очередная позорная манипуляция. И враг не гнушается любой возможности перессорить украинцев между собой.

Мы же вас призываем к информационной гигиене. Если вы видите в сети какое-то сообщение с агрессивными призывами, остановитесь. Не спешите распространять, ведь это может быть очередная российская ИПСО, направленная на раздор между украинцами.