Эмоции "задолбали" и "где ПВО": как россияне реагируют на взрывы на Саваслейке

С утра в Нижегородской области России, где расположен военный аэродром "Саваслейка", откуда взлетают истребители МиГ-31, раздаются мощные взрывы. По крайней мере, об этом заявляют россияне. Эмоции граждане страны-агрессора не скрывают.

Как пишут росСМИ, под утро местные жители заметили беспилотники над населенными пунктами Велетьма и Саваслейка. Сейчас говорят о по меньшей мере 10 прилетов. Поэтому, в комментариях под сообщениями о взрывах, россияне тоже буквально "взорвались" реакциями недовольства страха и паники.

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К слову, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подтвердил информацию об "атаке беспилотников". Он предупредил россиян о ПВО и средствах радиоэлектронной борьбы "для подавления атаки беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

Россияне реагируют на атаку

Впрочем, похоже, что российская ПВО, как всегда подвела своих граждан. В сети они возмущаются, где она вообще. Говорят, что эмоции "задолбали", а с украинскими беспилотниками "надо что-то делать", потому что видите ли, они "угрожают мирным людям".

В то же время были такие, которые потребовали мести и призвали к атакам по Киеву.

"Один вопрос. Почему Киев спит спокойно? Не пора ли сделать там лунный ландшафт", – язвительно пишет некий россиянин.

При этом в комментариях не было ни одного россиянина, который бы предположил, что подобные инциденты на их военных объектах теперь будут происходить регулярно и являются очевидной, адекватной реакцией на удары, которые осуществляют их военные каждую ночь, когда атакуют Украину десятками беспилотников и ракет.

Кто-то вообще проявил креативность и решил помочь российским властям найти выход, как противодействовать атакам. В частности, предложил местных охотников приобщить к силам противовоздушной обороны.

"Нужно из местных охотников дежурные силы ПВО по постоянным местам вероятных ударов устраивать", – пишет россиянин.

И конечно, были те, которые возмутились, что "сво", имея в виду войну, перекинулась на их территорию. Они даже иронично спросили: "Кто же это здесь все же сво проводит"?

И действительно, сложно не согласиться. Ведь операция украинских военных в Курске достаточно успешно продвигается. Там гляди, украинские защитники и до Нижегородской области дойдут.

Россияне также делились первыми эмоциями после пережитого. Их поразил звук "мопеда", а это как оказалось, был дрон, который летел над головами.

"Ночью вышел на балкон, сижу курю, тут начались взрывы. Я аж подскочил, слышу гул, как у мопеда и вижу, что надо мной летит, с*ка, метров 20. А я на 2 этаже. Вот тут я и оф*ег. Ночью, темно и этот ужас летит", – описал, как кадры из триллера, россиянин увиденное сегодня.

Другие же возмутились, как украинский дрон мог преодолеть такое расстояние.

"Вопрос к разведке, как бпла мог появиться в центре России? От границы с Украиной 2000 километров и как он так летел все время? Или его запустили здесь диверсанты?", – вдумчиво спросил любознательный пользователь.

. От Саваслейки до украинской границы примерно 650 километра. На этом аэродроме базируются в том числе самолеты МиГ-31, носители ракет "Кинжал". В Украине во время взлетов МиГ-31 с "Саваслейки" регулярно объявляют воздушную тревогу.