Провоцируют катастрофу: Нацсопротивление сообщило, где оккупанты начали размещать технику

Русские нарушают все правила и обычаи войны. В частности, они начали размещать технику в местах, не предназначенных для этого.

Россияне цинично размешивают технику в заповедниках. Таким образом, они провоцируют экологическую катастрофу на оккупированных территориях.

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Россия не уйдет от ответственности

В частности, враг разместил технику в Аскании-Новой. Кроме того, враг обустроил артиллерийский полигон на территории заповедника на полуострове Карадай (Херсонщина), который функционирует с 2020 года.

Заметим, что все экологические убытки фиксируются и никто не избежит ответственности,

– говорится в сообщении.

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