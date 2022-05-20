Россияне разобрали завалы Драмтеатра в Мариуполе: теперь установить количество жертв невозможно

В пятницу 20 мая российские оккупанты закончили разбирать завалы и вывозить тела из Драматического театра в Мариуполе, который они разбомбили 16 марта.

Россияне уже забрали свою технику с объекта и открыли эту зону. Но теперь невозможно будет определить, сколько кафиры убили людей, скрывавшихся в помещении на момент авиаудара.

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Известно, что погибших похоронили под безымянными номерами в братской могиле в Мангуше.

Теперь мы никогда не узнаем, сколько на самом деле были убиты гражданскими мариупольцами русской бомбой в Драматическом театре. Погибшие похоронены под безымянными номерами в братской могиле в Мангуше. Если есть в 21 веке большее военное преступление против человечества, то я не знаю какой. Ярость. Просто ярость,

– написал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Что следует знать об ударе по Драмтеатру Мариуполя

16 марта 2022 года россияне нанесли авиационный удар по Донецкому драматическому театру в Мариуполе . Местные жители использовали его как бомбоубежище. Помещение театра в то время было наибольшим убежищем для местных жителей, там можно получить помощь и узнать информацию.

По разным данным, в частности по словам выживших, на момент удара в театре скрывались от около тысячи мирных жителей. Вокруг театра были выведены заглавные буквы с надписью "ДЕТИ" , но "рашистов" это не остановило.

17 марта стало известно, что бомбоубежище театра уцелело . После того как спасатели разобрали один из входов в бомбоубежище, оттуда начали выходить люди.

Точное количество погибших и спасенных пока неизвестно. 18 марта сообщили о 130 уцелевших людях. Согласно данным издания AP, в результате этой бомбардировки погибли около 600 человек . В частности, погибли люди, которые находились на полевой кухне или внутри помещения, поскольку не все были в бомбоубежище.

Ранее Петр Андрющенко сообщил, что российские оккупанты "зачищают" завалы драматического театра, на который сбросили бомбу, чтобы скрыть совершившие преступления. Жителей города к разбору завалов не допускают, чтобы они могли идентифицировать погибших.

Что происходит в Мариуполе: главное

Почти весь город временно оккупирован россиянами. В Мариуполе осталось около четверти довоенного населения.

В месте гуманитарный кризис – там нет доступа к нормальной воде, канализации, свет и газовые поставки тоже не работают.

Медиков в Мариуполе осталось очень мало, поэтому у людей нет доступа к профессиональной медицинской помощи. Также в городе закончилось лекарство.

Кроме того, в настоящее время Мариуполь находится на грани экологической катастрофы.

Оккупанты пытаются навязать мнение, что людей бросили на произвол судьбы и не дают им выехать на подконтрольную Украине территорию. Также гражданское население заставляют давать письменные "свидетельства", якобы "разрушения городу нанесла украинская армия". Таким образом, Россия пытается скрыть свои преступления и переложить свою вину на Украину.

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