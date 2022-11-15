Благодаря этому объекту питались правобережье Херсонской области и часть Николаевской области. Об этом сообщил глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

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Масштабы разрушения

По словам главы Укрэнерго, этот энергообъект практически уничтожен. Настолько, что можно считать, что он больше не существует. Россияне взорвали два автотрансформатора, каждый весом 250 тонн, а что взорвать не удалось – разбили.

Зал релейной защиты, компрессорная, аккумуляторная – что, по мнению террористов, не произвели взрывы, дополнительно расстреляны и разбиты. Несколько гектаров последствий бессильной злобы оккупантов перед бегством с правобережья Херсонщины. Подлая орда, которая умеет только разрушать,

– заявил Кудрицкий.

Также глава Укрэнерго в интервью радио BBC сообщил, что разрушена как система передачи, так и система распределения. "К сожалению, мы столкнулись с едва ли не самым большим ракетным ударом по энергетической инфраструктуре в истории. Поэтому, несмотря на то, что мы преуспели в восстановлении электросетей, нам все еще нужно вводить плановые отключения электроэнергии по всей стране, чтобы поддерживать стабильность", – заявил он.

Украина работает над восстановлением питания

Однако как бы оккупанты не сгоняли свою злобу, чрезвычайники Украины уже делают все возможное, чтобы питать территории освобожденной Херсонщины из соседних двух областей. Как сообщили в Укрэнерго, их внимание сфокусировано на возможности задействовать резервные схемы питания и как можно быстрее начать аварийно-восстановительные работы на поврежденных участках электросетей. В частности, над этим работают:

Укрэнерго,

ВГА,

ГСЧС,

облэнерго.

Владимир Кудрицкий отметил, что эта работа усложняется высоким уровнем заминирования территории. Поэтому перед ремонтными работами саперы обследуют высоковольтные линии, проходящие вдоль территорий, где еще совсем недавно шли тяжелые бои.

Работаем осторожно, но не теряем ни минуты. Большая часть освобожденной Херсонской области без света с 6 ноября. Делаем все возможное, чтобы по выбранным резервным схемам питать людей как можно быстрее,

– сказал он.

Также глава Укрэнерго сообщил, что зарубежным партнерам уже передали список необходимого оборудования для Херсонщины. Из них уже отозвались системные операторы Польши и Франции.

"Оборудование уже идет в Украину. Спасибо, друзья", – подытожил Кудрицкий.

Энергетический терроризм России

С 10 октября Россия постоянно обстреливает критическую инфраструктуру Украины. При этом она действует "волнами", предварительно накапливая необходимое количество ракет и БпЛА. В этом уверен и спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Спикер Воздушных Сил Юрий Игнат уверен, что воздушный терроризм россиян не исчезнет. Они будут всеми доступными средствами продолжать его, чтобы уничтожить энергетическую систему Украины.

Из-за таких обстрелов в МВД заявили, что украинцам нужно готовиться к сложной зиме: запастись свечами, пытаться переходить на альтернативное топливо и продумать запасные варианты для приготовления пищи.

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