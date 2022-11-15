Завдяки цьому об'єктові живилися правобережжя Херсонської області і значна частина Миколаївської області. Про це повідомив голова Укренерго Володимир Кудрицький.

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Масштаби руйнації

За словами голови Укренерго, цей енергооб'єкт практично знищений. Настільки, що можна вважати, що він більше не існує. Росіяни підірвали два автотрансформатори, кожен вагою 250 тонн, а що підірвати не вдалося – розтрощили.

Зал релейного захисту, компресорна, акумуляторна – що на думку терористів не зробили вибухи, додатково розстріляно і розтрощено. Кілька гектарів наслідків безсильної злоби окупантів перед втечею з правобережжя Херсонщини. Підла орда, яка вміє лише руйнувати,

– заявив Кудрицький.

Також голова Укренерго в інтерв’ю радіо ВВС повідомив, що зруйнована як система передачі, так і система розподілу. "На жаль, ми зіткнулися з чи не найбільшим ракетним ударом по енергетичній інфраструктурі в історії. Тому, попри те, що ми досягли певного успіху у відновленні електромереж, нам все ще потрібно запроваджувати планові відключення електроенергії по всій країні, щоб підтримувати стабільність", – заявив він.

Україна працює над відновленням живлення

Однак як би окупанти не зганяли свою злість, надзвичайники України уже роблять все можливе, щоб заживити території звільненої Херсонщини з сусідніх двох областей. Як повідомили в Укренерго, їхня увага сфокусована на можливості задіяти резервні схеми живлення та якнайшвидше почати аварійно-відновлювальні роботи на пошкоджених ділянках електромереж. Зокрема над цим працюють:

Укренерго,

ВЦА,

ДСНС,

обленерго.

Володимир Кудрицький зазначив, що ця робота ускладнюється високим рівнем замінування території. Тому перед ремонтними роботами сапери обстежують високовольтні лінії, які проходять вздовж територій, де ще зовсім недавно точилися тяжкі бої.

Працюємо обережно, але не втрачаємо жодної хвилини. Більша частина звільненої Херсонщини без світла з 6 листопада. Робимо все можливе, щоб за обраними резервними схемами заживити людей якнайшвидше,

– сказав він.

Також голова Укренерго повідомив, що закордонним партнерам уже передали перелік необхідного обладнання для Херсонщини. З них уже відгукнулися системні оператори Польщі та Франції.

"Обладнання вже прямує в Україну. Дякуємо, друзі", – підсумував Кудрицький.

Енергетичний тероризм Росії

З 10 жовтня Росія постійно обстрілює критичну інфраструктуру України. При цьому вона діє "хвилями", попередньо накопичуючи необхідну кількість ракет та БПЛА. В цьому впевнений і речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Речник Повітряних Сил Юрій Ігнат впевнений, що повітряний тероризм росіян не зникне. Вони будуть усіма доступними засобами його продовжувати, щоб знищити енергетичну систему України.

Через такі обстріли в МВС заявили, що українцям потрібно готуватися до складної зими: запастися свічками, намагатися переходити на альтернативне паливо та продумати запасні варіанти для приготування їжі.

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