От Белогоровки осталось только название: россияне сравняли с землей поселок в Луганской области

Россияне продолжают едва ли не полностью разрушать населенные пункты, которые им не удается взять военным путем. В частности, от этого очень страдают города и села Луганщины.

Об этом 24 каналу рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Так, по его словам, от такого населенного пункта как Белогоровка сейчас осталось только название, ведь ни одного уцелевшего дома там уже нет.

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Населенные пункты – непригодны для жизни

Сильно пострадала и Макеевка. Тамошние дома разрушены не так, как в Белогоровке, однако все равно обстреляны и непригодны для жизни.

Сложная ситуация и в Невском. Там половина домов разрушена полностью, часть – обстреляна, а несколько все же останутся уцелевшими. Более того, там продолжают жить люди, сейчас их количество насчитывает около 150 жителей.

Как отметил Гайдай, каждый раз, когда к Невскому приезжает украинская патрульная полиция или волонтеры этих людей пытаются уговорить выехать, ведь населенные пункты продолжают обстреливаться либо одиночными артиллерийскими снарядами, либо целыми партиями из "Градов".

Сергей Гайдай рассказал о ситуации в Луганской области: смотрите видео

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