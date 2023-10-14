"Достать тело – пока невозможно": оккупанты полностью разрушили многоэтажку в Авдеевке
Источник:МВД Украины
Российские оккупанты продолжают наносить террористические удары по Авдеевке. Враг разрушил до основания многоэтажку.
Удар российские захватчики нанесли поздно вечером 13 октября. Здание враг разрушил.
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"Белые ангелы" осмотрели место прилета. Под завалами предположительно находится мужчина 1959 года рождения. Достать тело пока невозможно,
– говорится в сообщении.
Местных жителей призывают эвакуироваться.
оккупанты ударили по Покровску
Российские оккупанты продолжают наносить террористические удары по территории Украины. Накануне, 13 октября, захватчики атаковали Покровск в Донецкой области. Враг разрушил два административных здания.
По предварительным данным, захватчики ударили по Покровску "Искандером". К сожалению, погиб мужчина. Кроме того, известно о пострадавших.
"Известно о 14 травмированных лицах. Один человек погиб в больнице. Среди раненых – 9 работниц управления социальной защиты населения и 2 посетительницы, в возрасте от 32 до 68 лет", – рассказали правоохранители.
В сети показали жуткие кадры первых минут после удара.Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным погибшего мужчины. Вечная память.