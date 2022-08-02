Вражеские войска обстреляли Николаевку: под завалами могут быть люди

российские убийцы беспощадно обстреливают Донбасс. В результате атак возникают масштабные пожары.

Об этом сообщили 2 августа в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области. Обстрелы Николаевки Краматорского района произошли сегодня ночью.

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"Очередные отделения спасателей 6-го государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления прибыли по вызову о пожаре, который произошел в результате обстрела города Николаевка Краматорского района", – написали пожарные.



Теперь школа в Николаевке выглядит так / Фото ГСЧС



Руины в Николаевке / Фото ГСЧС

Россияне уничтожили школу

По информации спасателей, пожар охватил второй и третий этажи специальной общеобразовательной школы-интерната. Работникам ГСЧС удалось потушить огонь. Сейчас они разбирают завалы.

Под завалами могут находиться люди,

– отметили в ГСЧС.



Спасатели ищут людей в руинах / Фото ГСЧС



Пожар удалось ликвидировать / Фото ГСЧС



Спасатели в Николаевке / Фото ГСЧС

Обстрелы Краматорска

Оккупанты 29 июля ракетами ударили по Краматорску на Донетчине. Они попали в жилмассив. Там возникли пожары. Также загорелись автомобили, которые стояли неподалеку.

Спасатели достали из-под завалов тела двух человек. Всего известно о 5 пострадавших. Их госпитализировали.

Несколькими днями ранее, 22 июля, россияне ударили по школе в Краматорске. Также разрушениям подверглись 2 машиностроительных завода. Под завалами школы спасатели обнаружили тела трех человек.

Обратите внимание – россияне ударили по Николаеву: смотрите видео