Хорошая цель для SCALP и Storm Shadow: оккупанты развернут производство БПЛА в Луганске
- Российские оккупанты планируют начать производство беспилотников на заводе "Лугансктепловоз".
- К заводу могут достать ракеты Storm Shadow, SCALP и "Нептун", что делает его потенциальной целью для ударов.
На заводе "Лугансктепловоз" российские оккупанты планируют начать производство беспилотников. Это серьезная база, на которой могут изготавливать дроны.
До Луганского тепловозостроительного завода могут достать ракеты Storm Shadow, SCALP и "Нептун". Это 24 Каналу отметил полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан.
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"Ждите туда Storm Shadow и SCALP"
Роман Свитан отметил, что Луганский тепловозостроительный завод – крупнейший завод по тепловозам. Ранее Украина ремонтировала там свои донецкие тепловозы. На его базе могут изготавливать БПЛА.
Узлы и агрегаты, которые изготавливаются в Китае, везут в Россию через Казахстан. В Татарстане их сейчас собирают в районе "Алабуга". Их просто будут подвозить не в Татарстан, а сразу везти в "Лунсктепловоз" и собирать там эти беспилотники.
Это означает "ждите туда Storm Shadow и SCALP". Потому что эти ракеты уже неоднократно уничтожали именно луганские военные, оборонные предприятия, которые сейчас там заняли россияне. Это более 100 километров от линии фронта,
– подчеркнул военный эксперт.
HIMARS туда не достают. Ракеты Storm Shadow, SCALP, "Нептун" могут туда залететь и выполнить боевую задачу. Особенно Storm Shadow и SCALP, потому что там 500-килограммовые боевые части.