россияне в панике ремонтируют мосты в Херсонской области: пути доставки тяжелой техники разорваны

В Херсонской области оккупанты пытаются отремонтировать поврежденные мосты. Однако делают все в панике и "на скорую руку".

Захватчики надеются восстановить фактически разорванные пути снабжения боеприпасов и тяжелой техники. Об этом сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

Важно Похоже на подготовку к наступлению, – Фейгин считает, что ВСУ "примеряются" в Херсонской области

При этом Соболевский отметил, что качество работ и безопасность использования мостов под большим вопросом.

Все делается "на скорую руку", а к ремонтным работам специалистов привлекали разве что не под дулами автоматов,

– отметил чиновник.

Что этому предшествовало

19 июля ВСУ ударили по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне.

Кроме того, Антоновский мост – один из двух пунктов пересечения дорог через Днепр. Если его взорвать, то оккупантам не будет как отступать при наступлении украинских военных. Следовательно, россияне могут оказаться в окружении.

Поэтому удары по мосту – предупреждение для оккупантов, что нужно немедленно убираться из Херсона.

Смотрите больше – ВСУ попали в Антоновский мост: видео последствий

Ранее Соболевский предупреждал местных жителей, что Антоновским мостом лучше не пользоваться. Это возможно только в случае крайней необходимости. Сами оккупанты объявили, что закрывают мост.