россияне в панике ремонтируют мосты в Херсонской области: пути доставки тяжелой техники разорваны

24 июля 2022 , 14:25
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Источник:

фейсбук Юрия Соболевского

В Херсонской области оккупанты пытаются отремонтировать поврежденные мосты. Однако делают все в панике и "на скорую руку".

Захватчики надеются восстановить фактически разорванные пути снабжения боеприпасов и тяжелой техники. Об этом сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

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При этом Соболевский отметил, что качество работ и безопасность использования мостов под большим вопросом.

Все делается "на скорую руку", а к ремонтным работам специалистов привлекали разве что не под дулами автоматов,
– отметил чиновник.

Что этому предшествовало

  • 19 июля ВСУ ударили по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне.
  • Кроме того, Антоновский мост – один из двух пунктов пересечения дорог через Днепр. Если его взорвать, то оккупантам не будет как отступать при наступлении украинских военных. Следовательно, россияне могут оказаться в окружении.
  • Поэтому удары по мосту –   предупреждение для оккупантов, что нужно немедленно убираться из Херсона.
Обратите внимание! Ранее Соболевский предупреждал местных жителей, что Антоновским мостом лучше не пользоваться. Это возможно только в случае крайней необходимости. Сами оккупанты объявили, что закрывают мост.

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Автор: Ольга Музика