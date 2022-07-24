россияне в панике ремонтируют мосты в Херсонской области: пути доставки тяжелой техники разорваны
24 июля 2022 , 14:25Читати новину українською
Источник:фейсбук Юрия Соболевского
В Херсонской области оккупанты пытаются отремонтировать поврежденные мосты. Однако делают все в панике и "на скорую руку".
Захватчики надеются восстановить фактически разорванные пути снабжения боеприпасов и тяжелой техники. Об этом сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.
Важно Похоже на подготовку к наступлению, – Фейгин считает, что ВСУ "примеряются" в Херсонской области
При этом Соболевский отметил, что качество работ и безопасность использования мостов под большим вопросом.
Все делается "на скорую руку", а к ремонтным работам специалистов привлекали разве что не под дулами автоматов,
– отметил чиновник.
Что этому предшествовало
- 19 июля ВСУ ударили по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне.
- Кроме того, Антоновский мост – один из двух пунктов пересечения дорог через Днепр. Если его взорвать, то оккупантам не будет как отступать при наступлении украинских военных. Следовательно, россияне могут оказаться в окружении.
- Поэтому удары по мосту – предупреждение для оккупантов, что нужно немедленно убираться из Херсона.
Смотрите больше – ВСУ попали в Антоновский мост: видео последствий