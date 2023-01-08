Несмотря на заявления о "перемирии" оккупанты цинично обстреляли Харьковщину: видео последствий

Российский диктатор Владимир Путин на Рождество объявил так называемое "перемирие". Впрочем, оккупационное войско не прекращало циничные обстрелы Харьковской области.

Так, утром 7 января российские захватчики в очередной раз обстреляли город Волчанск, что на Север Харьковщины. Как сообщила корреспондентка 24 Канала Анна Черненко, оккупанты били по жилым кварталам города.

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Оккупанты на Рождество в очередной раз атаковали Волчанск

Что важно, циничный обстрел населенного пункта россияне совершили за несколько часов до начала своего так называемого "рождественского перемирия". Из-за атаки оккупантов сотни местных жителей остались без своих квартир.

Волчанск практически ежесуточно есть в отчетах по обстрелам Харьковщины российской армией. В основном враг использует для атак минометы и артиллерию.

Город почти пустой. Оттуда выехало очень много людей,

– сообщила корреспондентка.

Люди вынуждены выезжать из города из-за обстрелов российских захватчиков. В настоящее время в городе осталось около 4 тысяч человек местных жителей из 17 тысяч, проживавших в Волчанске до начала полномасштабного вторжения. Кроме того, в городе отсутствует газоснабжение.

"Эти два утренних прилета очень побили жилой сектор и многоэтажки. К счастью, нет раненых и это только потому, что из города очень много людей выехало", – рассказала корреспондентка.

Черненко рассказала о последствиях обстрела Харьковщины на Рождество: смотрите видео

По словам местных жителей, город постоянно находится под обстрелами россиян. Особенно ощутимы вражеские атаки были на Рождество 25 декабря, а также Новый год.

Под вражеские обстрелы попали около 10 населенных пунктов

Впрочем, Волчанск не единственный населенный пункт Харьковщины, который подвергся циничным атакам захватчиков за прошедшие сутки. Под обстрелы россиян также попали следующие населенные пункты региона:

Купянск;

Двуречная;

Красное;

Стрелечья и т.д.

В общей сложности российские оккупанты нанесли удары по около 10 населенным пунктам Харьковской области.

Обстрелы россиян во время "перемирия"