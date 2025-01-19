Россияне пытаются продвигаться по флангам: Тимочко объяснил вражескую тактику возле Покровска

Россияне не прекращают штурмовать позиции Вооруженных Сил Украины на Покровском направлении. Там продолжаются ожесточенные боевые действия. Оккупанты ищут различные способы, чтобы выполнять задачи военного командования.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко рассказал 24 каналу, что Силы обороны также пробуют новые тактики во время боевых действий. Все чаще появляются сообщения о том, что наши военные на танках штурмуют российские позиции.

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Тактика россиян вблизи Покровска

Иван Тимочко отметил, что во время наступления на Покровск россияне будут пытаться с южной стороны города пробовать обрезать логистику снабжения для Сил обороны.

С восточной стороны Покровска оккупантам наступать гораздо сложнее, ведь рядом есть Мирноград. Россияне точно не способны сейчас атаковать два города, ведь у Покровска сосредотачивают свои силы уже несколько месяцев,

– сказал он.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск считает, что противник будет пытаться продвигаться по флангам, а позже, возможно "атаковать в лоб", как это было в районе Торецка.

Пока у оккупантов есть возможность продвигаться и расширять фронт, то они будут делать это, но как только их остановят, то будут попытки атаковать с другой стороны,

– подчеркнул он.

По словам Тимочко, противнику будет очень сложно заходить в Покровск, чтобы там вести боевые действия. Он объяснил это тем, что вокруг города из-за активного наступления оккупанты потеряли более 150 тысяч солдат, а если начнутся городские бои, то погибших и раненых будет еще больше.

Что происходит вблизи Покровска: смотрите на карте

Вероятно, россияне имеют целью обходить Покровск с флангов, однако те продвижения оккупантам даются очень сложно. Чтобы поддерживать такой темп наступления, необходимо привлекать к боевым действиям крайне серьезные военные ресурсы.

Иван Тимочко добавил, что это совсем нелегко, ведь ВСУ дают мощный отпор противнику.