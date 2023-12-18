"Пожелаем удачи и дальше": как россияне смогли сбить свой Су-25

Российская армия все чаще теряет свою авиацию. Так, 17 декабря очередной Су-25 отправился в ад. Однако истребитель сбила не украинская ПВО – это произошло благодаря "слаженным действиям российских зенитчиков".

Эксперт по авиации Валерий Романенко объяснил 24 Каналу, как оккупанты смогли сбить свой штурмовик. Он заметил, что если пехотинец слышит звук над головой, может неконтролируемо выстрелить.

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Как враг сбил свой самолет

Романенко отметил, что в основном зенитно-ракетные комплексы, которым сбили Су-25, оснащены системами распознавания "свой – чужой". В Украине также были такие случаи, но очень редко.

В то же время у оккупантов сбивание своей авиации вроде бы стало традицией. Предположим, россияне действуют по следующему алгоритму:

пехотинец сидит в окопе;

летит самолет с украинской стороны;

солдат включает охлаждение боеголовки ЗРК, для этого требуется 10 – 15 секунд;

видя самолет, автоматически включается рефлекс и воин запускает ракету.

По неофициальным данным, причина катастрофы – потеря пространственной ориентации. Утверждается, что "летчик работал по приборам в погодных условиях, в которых работать нельзя".

В тылу военные обычно отслеживают воздушные объекты: высоту, характер полета и откуда летит цель. Однако, на передовой все по-другому. Там мгновенная реакция и потому такие случаи могут происходить. Поскольку штурмовики работают именно на переднем крае.

Поэтому, я думаю, россиянам нужно пожелать будущих успехов в этом плане,

– подчеркнул Валерий Романенко.

В общей сложности, начиная с 24 февраля 2022 года, Россия потеряла 324 самолета и 324 вертолетов.

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