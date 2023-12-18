"Пожелаем удачи и дальше": как россияне смогли сбить свой Су-25
Российская армия все чаще теряет свою авиацию. Так, 17 декабря очередной Су-25 отправился в ад. Однако истребитель сбила не украинская ПВО – это произошло благодаря "слаженным действиям российских зенитчиков".
Эксперт по авиации Валерий Романенко объяснил 24 Каналу, как оккупанты смогли сбить свой штурмовик. Он заметил, что если пехотинец слышит звук над головой, может неконтролируемо выстрелить.
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Как враг сбил свой самолет
Романенко отметил, что в основном зенитно-ракетные комплексы, которым сбили Су-25, оснащены системами распознавания "свой – чужой". В Украине также были такие случаи, но очень редко.
В то же время у оккупантов сбивание своей авиации вроде бы стало традицией. Предположим, россияне действуют по следующему алгоритму:
- пехотинец сидит в окопе;
- летит самолет с украинской стороны;
- солдат включает охлаждение боеголовки ЗРК, для этого требуется 10 – 15 секунд;
- видя самолет, автоматически включается рефлекс и воин запускает ракету.
В тылу военные обычно отслеживают воздушные объекты: высоту, характер полета и откуда летит цель. Однако, на передовой все по-другому. Там мгновенная реакция и потому такие случаи могут происходить. Поскольку штурмовики работают именно на переднем крае.
Поэтому, я думаю, россиянам нужно пожелать будущих успехов в этом плане,
– подчеркнул Валерий Романенко.
В общей сложности, начиная с 24 февраля 2022 года, Россия потеряла 324 самолета и 324 вертолетов.
Украинские военные уничтожают вражескую авиацию
- Во вторник, 5 декабря, командующий Воздушными силами Николай Олещук сообщил, что зенитчики Воздушных сил ВСУ уничтожили российский бомбардировщик Су-24М. Истребитель уничтожили в районе острова Змеиный в Черном море. По информации военных, самолет, находясь под прикрытием вражеского истребителя Су-30СМ, пытался нанести ракетно-бомбовый удар по югу Одесщины.
- Во вторник, 14 ноября, спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического толка полковник Александр Штупун рассказал, что украинские военные сбили очередной российский военный самолет – штурмовик Су-25. Штупун добавил, что это уже 8 уничтоженный в районе Авдеевки самолет врага с начала активизации штурмовых действий вблизи города.
- В воскресенье, 29 октября, спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что украинские пограничники уничтожили российский боевой самолет на Авдеевском направлении. Защитникам удалось сбить враждебный Су-25. По его словам, после поражения самолет задымился, начал терять высоту и скрылся за горизонтом.