Увеличили мощность втрое, – Жданов рассказал, зачем россияне применяют управляемые авиабомбы
Оккупанты прибегают к новой тактике ведения войны. Они используют тактическую авиацию и наносят удары управляемыми авиационными бомбами по территории Украины.
Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, таким образом россияне хотят нанести убытки транспортной инфраструктуре из-за неэффективности ударов по энергетической системе.
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Новая тактика врага
Олег Жданов объяснил, что раньше россияне использовали авиационные бомбы ФАБ-500, теперь же – ФАБ-1000 со специальным встроенным прибором.
Они втрое увеличили мощность бомб,
– подчеркнул военный эксперт.
По словам Жданова, россияне еще в начале полномасштабного вторжения уже наносили удары авиационными бомбами по территории Бучи, Ворзеля.
Чем опасны авиационные бомбы
Военный эксперт рассказал, что таким образом россияне пытаются уничтожать украинские позиции и военных.
"Обычная бомба падает вертикально вниз, а эта бомба может выполнять маневры планировки по цели на расстояние до 70 километров", – добавил он.
Жданов сосредоточил внимание, что оккупанты могут сбрасывать такие бомбы вне влияния систем ПВО. Их могут зафиксировать только радиолокационные станции.
"Тепловизоры их не видят, потому что нет теплового шлейфа", – подчеркнул он.
оккупанты пользуются этим и пытаются наносить поражение транспортной инфраструктуре. Как пример, 4 апреля россияне сбросили две авиабомбы по селу Печенюги на Черниговщине по истребителям Су-35.
По его мнению, россияне пытаются действовать на истощение, потому что поняли, что не могут уничтожить энергетическую инфраструктуру. Теперь их цель – транспортная инфраструктура, которая требует больших средств для восстановления и вызывает логистические неудобства.
Россия применяет авиабомбы: последнее
- Стало известно, что враг может за один день по всей линии разграничения применять до 20 таких авиабомб, выпускаемые из самолетов Су-34 и Су-35.
- 24 марта оккупанты обстреляли Сумскую область из разных видов вооружения, используя в частности авиабомбы.
- Журналисты Defense Express выяснили, что россияне использовали так называемый аналог американской бомбы JDAM-ER – универсальный модуль планирования и коррекции (УМПК). Это 500-килограммовая фугасная ФАБ-500М-62, которую переработали в планирующую бомбу с коррекцией по спутниковой навигации.