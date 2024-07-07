"Довоювались": как выглядит российское село под границей

Российские села под границей страдают от того, что их военные сбрасывают бомбы на эти населенные пункты. Кроме этого, там рассказали, что спасатели и полиция не доезжают до этих сел.

Российское село Безимен Грайворонского городского округа Белгородской области страдает от обстрелов. Его показали в сети, передает 24 Канал.

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В селе не вводят режим ЧС

На видео местного жителя можно увидеть, что большинство домов в селе разрушено, по улице бегают отпущенные хозяевами собаки, людей почти не осталось. Жители возмущены, что режим чрезвычайной ситуации в селе до сих пор не ввели.

Полиция и спасатели, по словам местных, в Безимен не доезжают.

Хатынь отдыхает. Вот так вот мы домовились,

– написали в сообщении.

Российское село возле границы / Фото из телеграмм-каналов

Важно отметить, что приграничные села часто становятся местами, где "внештатно сходят" бомбы с российских истребителей. Поэтому разрушения являются следствием также и этого. Кроме того, россияне часто также сбрасывают такие бомбы и на уже оккупированные территории.