Россияне сбросили бомбу на многоэтажку вблизи Шостки: среди раненых – дети

Оккупанты 4 января нанесли авиационный удар по Сумщине. В результате российской атаки есть пострадавшие. Под завалами могут находиться люди.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Сумскую ОВА.

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Удар по многоэтажке на Сумщине: под завалами могут быть люди

Российские захватчики атаковали Свесскую общину Шосткинского района, применив КАБ. Террористы сбросили бомбу на жилую многоэтажку.

Предварительно, ранены 2 детей и один взрослый человек. Разрушен один подъезд многоквартирного дома. Вероятно, под завалами могут находиться люди,

– заявили в ОВА.

Сейчас проводится аварийно-спасательная операция.

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Последствия российского удара / Фото Сумской ОВА

Местные власти призывают ни в коем случае не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Соблюдайте правила безопасности и до отбоя находитесь в укрытии.

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