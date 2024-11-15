"Я еще не готов умирать": российские военные на Курщине сдаются в плен через "ВКонтакте"

СБУ и военные 95 десантно-штурмовой бригады создала фейковый аккаунт "офицера" российской 810 бригады морской пехоты в социальной сети "ВКонтакте". Через этот аккаунт они присылают российским военнослужащим координаты для сдачи в плен.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Десантно-штурмовые войска ВС Украины. Благодаря такой инициативе удалось пополнить обменный фонд.

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Как россияне сдаются в плен через "ВКонтакте"

Военная контрразведка СБУ вместе с бойцами 95 десантно-штурмовой бригады создали аккаунт "виртуального командира" в российской социальной сети "ВКонтакте".

Благодаря этому аккаунту удалось пополнить обменный фонд, поскольку военные из 810 бригады морской пехоты России охотно сдаются в плен через эту платформу.

На опубликованном видео можно увидеть, как украинские десантники и сотрудники СБУ переписываться с российскими солдатами через фейковый аккаунт "офицера" 810 бригады, присылая координаты для сдачи в плен. Один из россиян поблагодарил украинцев за то, что они спасли ему жизнь.

Россияне сдаются в плен через "ВКонтакте": смотрите видео

"Я еще молодой. Я так подумал, что еще не готов умирать. Ночью я пошел по координатам, встретил ВСУ и ребят из военной контрразведки. Спасибо, что оставили меня живым", – заявил россиянин на видео.