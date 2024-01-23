Повышение с нюансом: россияне додумались, как ликвидировать своих лучших бойцов

Последние несколько недель наблюдаю ликвидацию нескольких похожих россиян из числа профессиональных военных. У них за плечами 14-й год войны на Донбассе, Сирия, Таджикистан, миротворческая работа где-то в Карабахе, командировки в Чечню и Дагестан.

Российская тенденция, которая нам на руку

Это такие себе дядьки по 30 – 40 лет, которые до начала полномасштабной войны были уже старшими сержантами или прапорщиками.

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Они провели по 10+ лет в армии. И даже еще первый год войны отвоевали "солдатами". Медальный иконостас в соответствии с российской армией как у породистого спаниеля – каких там только значков нет.

Несмотря на всю иронию, говорится действительно о профессиональных российских военных, которые худо-бедно прожили 2 года на войне и выжили. То есть это очень опытные оккупанты.

И вот из них решили на скорую руку сделать офицеров, раздали первые офицерские звания и дали командовать. Даже сделали ротными. И они начинают сейчас возвращаться "200-ми" в родные российские дебри.

Возьмем для примера актуальную сферу IT – не каждый программист может и должен становиться сениором, тем более не каждый будет хорошим тимлидом или менеджером. Но отсутствие профессиональных кадров заставляет россиян делать из хороших исполнителей наскоро назначенных командиров. Их поставили "командовать", и им прилетело.

В ВСУ есть кадровые проблемы, но они есть и у россиян. Потеря таких профессионалов и использование их на неестественных для них должностях – хорошая тенденция.

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Что известно о потерях вражеского войска на войне

По состоянию на 23 января на войне против Украины погибли уже 377 820 российских военных. Только за минувшие сутки, 22 января, на "концерт Кобзона" отправились 960 оккупантов. Потери врага в технике также огромны. За один день россияне лишились 22 танков, 59 бронированных машин, 51 артиллерийской системы, 2 РСЗО и т.д.