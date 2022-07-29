Снаряды прилетели прямо на остановку: журналист показал последствия обстрелов Николаева

Утром 29 июля враг обстрелял Николаев кассетными боеприпасами. Вражеские снаряды прилетели прямо в остановку общественного транспорта.

К сожалению, погибли по меньшей мере 5 человек, еще 13 получили травмы. Об этом эксклюзивно с места событий рассказал Артур Зайонц – корреспондент 24 канала в Николаеве.

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Известно, что в результате обстрела семь человек находятся в тяжелом состоянии. Удар был настолько сильным, что пострадала и остановка через дорогу. Отметим, что это обычный спальный район города, рядом есть парк.

Россияне сменили тактику

Следует также отметить, что россияне изменили свою тактику – если раньше в городе звуки взрывов были слышны в пределах комендантского часа, то сейчас стреляют днем или вечером, когда на улицах находится больше людей.



Последствия обстрела Николаева / Фото 24 канала



россияне били кассетными боеприпасами / Фото 24 канала



Снаряды прилетели прямо в остановку / Фото 24 канала

россияне ударили в людное место Николаева: смотрите видео 24 канала

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