Россия убила и ранила людей, повредила суда: детали удара баллистикой по Одессе
14 октября 2024, 13:57Читати новину українською
Источник:Олег Кипер
Российские оккупанты 14 октября атаковали Одессу. Враги ударили баллистической ракетой.
Целью врага в очередной раз стала припортовая инфраструктура. Убит один человек, еще восемь получили ранения. Пострадавшие находятся в больнице, двое из них в тяжелом состоянии. Медики оказывают всю необходимую помощь. Все раненые и погибший - работники припортовой инфраструктуры, граждане Украины
Повреждения получили гражданские суда: “NS Moon” под флагом Белиза и сухогрузное судно под флагом Палау “OPTIMA”. Ровно неделю назад “OPTIMA” уже было повреждено в результате обстрела баллистикой.
Также, в результате атаки, есть повреждения припортовой инфраструктуры, в частности склада с зерном.