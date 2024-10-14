Россия убила и ранила людей, повредила суда: детали удара баллистикой по Одессе

Российские оккупанты 14 октября атаковали Одессу. Враги ударили баллистической ракетой.

Целью врага в очередной раз стала припортовая инфраструктура. Убит один человек, еще восемь получили ранения. Пострадавшие находятся в больнице, двое из них в тяжелом состоянии. Медики оказывают всю необходимую помощь. Все раненые и погибший - работники припортовой инфраструктуры, граждане Украины

Повреждения получили гражданские суда: “NS Moon” под флагом Белиза и сухогрузное судно под флагом Палау “OPTIMA”. Ровно неделю назад “OPTIMA” уже было повреждено в результате обстрела баллистикой.

Также, в результате атаки, есть повреждения припортовой инфраструктуры, в частности склада с зерном.