Враг бросает с Юга колонны бронетехники: что происходит под Авдеевкой

На Таврическом направлении наши защитники продолжают отражать вражеские штурмы на одних участках фронта и двигаться вперед на других. Оккупанты не оставляют попыток захватить Авдеевку.

Одна из самых горячих точек на карте боевых действий – Авдеевка. Враг не отказывается от намерений ее окружить и активно применяет авиацию, об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Сил обороны на Таврическом направлении Александр Штупун.

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Наносит авиаудары и бросает вперед бронетехнику.

По словам полковника, россияне пытались с Юга бросить вперед механизированные колонны, много бронетехники, но понесли ощутимые потери. Кроме того, противник не прекращает наносить авиаудары. За минувшие сутки их было 16, больше всего – на Донетчине. Оккупанты используют как вертолеты Ка-52, так и самолеты Су-25. Также были зафиксированы и сбросы управляемых авиабомб.

Тем временем наши воины стойко держат оборону. Безуспешными были наступательные действия противника в районах Степного, Авдеевки, Тоненького, Северного Донецкой области, где Силами обороны отражено 15 атак врага.

На Марьинском направлении оккупанты продолжают вести активные штурмовые действия. Здесь в районах Марьинки и Новомихайловки украинцы отразили 20 атак врага.

На Шахтерском и Запорожском направлениях наши защитники отразили все атаки врага в районах Водяного, Новоукраинки, Старомайорского Донецкой области и Вербового Запорожской области.

В то же время ВСУ продолжают наступать на Мелитопольском направлении. О положительных новостях на этом направлению будут сообщать отдельно, уточнил Штупун.

Всего на Таврическом направлении уничтожены 460 оккупантов и 49 единиц вражеской техники, а также три склада боеприпасов.

Россияне потеряли под Авдеевкой

В Институте изучения войны заявили, что за 10 дней штурма Авдеевки россияне потеряли 109 единиц техники. Речь идет о боевых бронированных машинах и танках. В частности, это такие транспортные средства как БМП-1, БМП-2, МТ-ЛБ, танки Т-72, Т-64, Т-80, бронетранспортеры БТР и т.д.

Аналитики считают, что потери россиян в технике в районе Авдеевки, вероятно, превысили неудачную переправу через Северский Донец в мае 2022 года, а также превысят потери в районе Угледара с ноября 2022 по апрель 2023 года.

В то же время в ISW отмечают, что потерь в технике может быть даже больше. Отдельные источники сообщают о 200 "выбывших из строя" военных машинах.