Враг определил, где будет пробивать линию обороны, – Маломуж назвал направление

Россияне не прекращают давить в Донецкой области. Владимир Путин направляет туда основные военные мощности, однако Силы обороны пытаются давать отпор оккупантам.

Ситуация на Покровском направлении остается сложной. Экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж рассказал 24 Каналу, что Россия уже выбрала стратегию как атаковать этот регион.

Смотрите также Россияне пытаются дойти до Покровска двумя путями, оба непростые: анализ ISW

"Враг уже определил, где пробивать линию обороны ВСУ – это Покровское направление, поэтому привлекает там все больше новых резервов, средств поражения и боеприпасов", – отметил он.

Стратегия противника

Николай Маломуж отметил, что россияне активно наносят удары по украинским укреплениям и линиям обороны вблизи Покровска. Противник обходит наши позиции с востока и юга, используя привычную тактику – отправляет в штурм малые группы с надеждой оккупировать больше территории.

Какова ситуация на Покровском направлении: смотрите на карте

Но перед этим россияне наносят удары дронами, КАБами и другими средствами поражения. Таким образом пытаются вытеснять наши войска, особенно там, где уже нет укрепрайонов. В частности в селах и городах,

– сказал экс-руководитель Службы внешней разведки.

Как действовать ВСУ

Ситуация вблизи Покровска очень сложная. По мнению Маломужа, Силам обороны важно возводить мощные инженерно-военные укрепления стратегического уровня.

Такое строительство продолжается возле Покровска, в самом городе и за его пределами. На этот сектор делается основная ставка по удержанию наших позиций и нанесения ударов в ответ противнику,

– подчеркнул он.

Экс-руководитель Службы внешней разведки отметил, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский занимается созданием стратегии для обороны этого направления. Говорится о контрударах, привлекая десантно-штурмовые бригады, которые имеют опыт ведения боев в населенных пунктах и полевых условиях.

"Я надеюсь, что тактика нестандартных ударов по противнику, контратаки, возведение укрепрайонов дадут возможность сдержать врага и не позволить ему захватить Покровск, чтобы двигаться дальше", – высказался Николай Маломуж.