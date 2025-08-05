Россияне и дальше неустанно атакуют Херсонскую область, пытаются идти там в наступление, однако их с мощным отпором встречают украинские Силы обороны. Сейчас враг имеет целью получить преимущество на островах в этом регионе, поэтому постоянно наносит удары с воздуха.

Об этом 24 Каналу рассказал представитель Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин, отметив, что недавно противник несколько активизировал свою деятельность по боевым столкновениям. Оккупанты пытались захватить плацдарм по всей островной зоне в дельте Днепра.

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Как действуют россияне на Херсонщине?

Владислав Волошин отметил, что враг постоянно прилагает много усилий, чтобы высадиться на херсонских островах, чтобы захватить там плацдармы.

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Силы обороны Украины действовали решительно и пресекали эти попытки. Враг не имел успеха на этом направлении. 2 – 3 дня подряд там несколько меньше таких попыток. Это говорит о том, что россияне осуществляют перегруппировку сил и средств, чтобы в недалеком будущем возобновить активную штурмовую деятельность на островах,

– подчеркнул он.

Несмотря на это, россияне не уменьшили количество ударов дронами-камикадзе, артиллерией и авиацией. Недавно был нанесен удар по Херсону, там поврежден мост, который ведет в один из районов города.

Важно! 2 августа 2025 года российские войска обстреляли мост в Херсоне, ведущий в микрорайон Корабел, несмотря на то, что им пользуются преимущественно гражданские – среди них дети и маломобильные люди. Как сообщил первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский, этот мост является ключевым для гуманитарной логистики, но оккупанты пытаются изолировать район, атакуя именно гражданскую инфраструктуру.

Кроме того, враг постоянно применяет по правому берегу авиацию и наносит удары по многим населенным пунктам в области. Вследствие этого возникают пожары среди гражданской инфраструктуры.

Представитель Сил обороны Юга Украины добавил, что на Херсонщине россияне и дальше продолжают быть очень активными.