Устраивают "ужасные штурмы": россияне пытаются захватить Марьинку

Оккупанты все еще пытаются получить хоть какие-то успехи в войне с Украиной. Поэтому они непрерывно штурмуют Марьинку, однако тщетно.

В пресс-центре Сил обороны Таврического направления сообщили, что враг все еще пытается выйти на административные границы Донецкой области. Для того чтобы добиться этого, оккупантам нужно взять Марьинку, однако ВСУ дают достойный отпор.

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Россияне непрерывно штурмуют Марьинку

Захват Марьинки – важная цель для оккупантов, однако таким образом они пытаются еще и создать плацдарм для наступления на Авдеевку. Это, по утверждению пресс-центра, вписывается в общую тактику России оккупировать всю Донецкую область.

Но Силы обороны Таврического направления держат редуты в районе Марьинки и Марьинского направления и надежно обороняются. Для того чтобы взять город, враг совершил 11 штурмов днем и 3 ночью, однако ни один из них не имел успеха.

Отмечали в пресс-центре и то, что тяжелые бои продолжаются за каждый метр украинской земли – в частности, и на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Вектор наших атак Новоданиловка – Роботино, Малая Токмачка – Вербовое, Свободное поле – Макаровка,

– говорится в сообщении.

На этих направлениях ВСУ имеют частичный успех и закрепляются на занятых рубежах. В то же время россияне пытаются не допустить продвижения украинских военных и несут многочисленные потери.

В течение суток украинские военные на Таврическом направлении выполнили 1119 огневых задач. Из-за этого Россия потеряла 68 единиц вооружения, а потери убитыми и ранеными составили 280 оккупантов.

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