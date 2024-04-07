Оккупанты лезут "методикой тараканов": в районе Крынок враг испытал новую тактику

В районе села Крынки российские захватчики пытались поменять свою тактику. Делали они это во время попыток вытеснить Вооруженные Силы Украины с плацдармов, которые наши военные заняли.

Впрочем, как отметила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, попытки врага были безрезультатными.

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Оккупанты протестировали новую тактику

Там (в районе Крынок – 24 Канал) враг испытывал новую тактику. На днях в сводках Генштаба вы могли видеть, что фигурировали весомые цифры штурмов до 16 доходило, они пытались подобрать тактику, которая будет для них результативной,

– отметила пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

Как отметила Наталья Гуменюк, российские захватчики создали значительное количество малых групп для штурма. Они по "методике тараканов" пытались плацдармы ВСУ атаковать с разных сторон. Правда, успехов эта тактика врагу не принесла.

Были отбиты все штурмы. Сейчас оккупанты снова перешли к более устойчивой и привычной тактике – 6 штурмов за минувшие сутки, которые тоже не имели успеха,

– подчеркнула Наталья Гуменюк.

Украина результативно использует FPV-дроны

7 апреля в сети начали распространять видео, на котором можно увидеть убийство украинских военнопленных. По предварительной информации, произошло это вблизи села Крынки, что на Херсонщине. На ролике видно, что в канаве лежат трое безоружных наших защитников, которых российские военные безжалостно и умышленно расстреливают.

Следует заметить, что на левобережье Херсонской области использование нашими военными FPV-дронов очень результативно. Между тем беспилотники врага иногда не долетают даже до середины Днепра. В то же время оккупанты могут бить дронами и по позициям наших военных на левом берегу.

Там тоже наши подразделения. Поэтому мы работаем над тем, чтобы эффективность радиоэлектронной борьбы была максимальная мощная и помогаем нашим подразделениям собирать деньги на РЭБ и обустраивать эти станции,

– отметила Наталья Гуменюк накануне.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины отметила, что наземные силы имеют мощные сложности с морально-психологическим состоянием живой силы. Кроме того, они вынуждены подтягивать новые резервы.