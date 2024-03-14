"Давно не было такого нашествия": враг усиливает давление на Таврическом направлении

Российские захватчики усиливают давление на Таврическом направлении. Так, только за утро 14 марта произошло 24 боевых столкновения, тогда как за все прошлые сутки – 57.

В зоне ответственности ОСУВ “Таврия” постоянно продолжаются боевые действия, враг продолжает штурмовые действия. Кое-где появляются новые точки напряжения. В целом количество боев, которые происходят в этой операционной зоне составляют около 2/3 от всех боев на линии фронта.

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Так не было уже очень давно

Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона рассказал, что оккупанты усиливают давление на Таврическом направлении

В операционной зоне оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Силы обороны продолжают ведение оборонительной операции. И если за минувшие сутки произошло в нашей операционной зоне 57 боевых столкновений, то только по состоянию на 08:00 утра с начала этих суток произошло уже 24 боевых столкновения,

– сообщил он.

Как отметил Лиховий, больше всего штурмовых действий врага, а именно – 12, наши защитники отражали на участке в Донецкой области. В то же время оккупанты совершили одну попытку наступления в Запорожской области.

"О том напряжении, которое было ночью и которое утром, свидетельствует одна цифра. По состоянию на 08:00 утра происходило одновременно 13 боевых столкновений. Так не было уже очень давно", – заявил представитель ОСУВ "Таврия".

По его словам, это показатель того, какая нагрузка, какое давление создает враг, а также того, какая нагрузка ложится на наших воинов.

В то же время наблюдается снижение активности вражеской авиации: коротко