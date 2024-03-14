"Давно не было такого нашествия": враг усиливает давление на Таврическом направлении
Российские захватчики усиливают давление на Таврическом направлении. Так, только за утро 14 марта произошло 24 боевых столкновения, тогда как за все прошлые сутки – 57.
В зоне ответственности ОСУВ “Таврия” постоянно продолжаются боевые действия, враг продолжает штурмовые действия. Кое-где появляются новые точки напряжения. В целом количество боев, которые происходят в этой операционной зоне составляют около 2/3 от всех боев на линии фронта.
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Так не было уже очень давно
Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона рассказал, что оккупанты усиливают давление на Таврическом направлении
В операционной зоне оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Силы обороны продолжают ведение оборонительной операции. И если за минувшие сутки произошло в нашей операционной зоне 57 боевых столкновений, то только по состоянию на 08:00 утра с начала этих суток произошло уже 24 боевых столкновения,
– сообщил он.
Как отметил Лиховий, больше всего штурмовых действий врага, а именно – 12, наши защитники отражали на участке в Донецкой области. В то же время оккупанты совершили одну попытку наступления в Запорожской области.
"О том напряжении, которое было ночью и которое утром, свидетельствует одна цифра. По состоянию на 08:00 утра происходило одновременно 13 боевых столкновений. Так не было уже очень давно", – заявил представитель ОСУВ "Таврия".
По его словам, это показатель того, какая нагрузка, какое давление создает враг, а также того, какая нагрузка ложится на наших воинов.
В то же время наблюдается снижение активности вражеской авиации: коротко
- За последние десять дней количество авиаударов со стороны оккупантов на Таврическом направлении достигло минимума. Об этом сообщил 13 марта представитель ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий.
- Он отметил, что уменьшение количества авиаударов является результатом потерь российских "Сушек" и эффективной работы украинской противовоздушной обороны.
- Лиховий отметил, что работа наших защитников неба приводит к снижению эффективности сухопутного наступления врага, поскольку поддержка с воздуха становится менее значимой.
- Однако все же, по словам Лиховия, снижение количества авиаударов не только уменьшает разрушения и жертвы среди гражданского населения, но и способствует улучшению ситуации на фронте для украинских защитников.