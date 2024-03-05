Перехват разговоров немецких офицеров: в Минобороны Германии назвали возможную причину

В Германии произошла утечка разговора немецких офицеров об ударе ракетами Taurus по Крымскому мосту. Произошло это, поскольку один из участников звонка допустил частную ошибку.

Министр обороны Германии подчеркнул, что системы связи ведомства не были взломаны. Он также отметил, что против участников беседы начали предварительные дисциплинарные расследования.

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Как произошла утечка информации

Писториус заявил, что один из участников перехваченных секретных переговоров российского руководства о поставках ракет Taurus для Украины звонил по незащищенной линии.

По его словам, один из офицеров, который звонил из Сингапура, использовал открытый незашифрованный канал для присоединения к разговору, что проходил через онлайн-сервис Webex.

Министр обороны подчеркнул, что использование незашифрованной платформы Webex для разговора было санкционировано, указав, что это было не готовое программное обеспечение, а специально сертифицированное, с серверами в вычислительных центрах Бундесвера в Германии.

По мнению Писториуса, Россия, вероятно, случайно перехватила военный звонок через широкомасштабное наблюдение, а не с помощью шпиона или скомпрометированных немецких систем.

Утечка разговора немецких офицеров: что известно