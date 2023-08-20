Чувствуют силу правды: оккупанты сломали несколько проукраинских телеграм-каналов Мелитополя

Российские захватчики пытаются ограничить доступ к правде и объективной информации на оккупированных территориях. Агрессор хочет заставить местных жителей потреблять исключительно вражескую пропаганду.

Так, минувшей ночью россияне сломали несколько проукраинских чатов Мелитополя в телеграмме. В частности, популярный местный сайт "РИА Мелитополь".

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Выйдите из сломанных телеграм-каналов

Враг сломал паблики, которые с первого дня войны без устали доносили ужасную правду о жизни на временно оккупированных территориях и постоянно получали угрозы от оккупантов, отметил городской голова Мелитополя.

Все, что вы видите в группах, – действия врага. Владельцы каналов не имеют доступа к администрированию,

– подчеркнул Иван Федоров.

Также городской голова призвал позаботиться о личной безопасности.

"Выйдите из сломанных чатов и отпишитесь от сломанных новостных групп. Новости оккупированного юга Украины можно читать на сайте "РИА Мелитополь" (РИА – Юг) и на телеграм-канале "РИА – Юг", – отметил Федоров.

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Обратите внимание! В мае российские хакеры атаковали сайт 24 Канала. Оккупанты начали оперативно публиковать фейковые новости с угрозами Владимиру Зеленскому и украинскому народу. Что показательно, эта атака произошла накануне публикации великого расследования о российском агенте ГРУ. Впрочем, мы оперативно отразили атаку.

Так вот, как бы ни старались российские захватчики, они не смогут остановить распространение правды. Враг обречен на поражение. К чему бы ни прибегали россияне, Украина победит, а все военные преступники получат справедливое наказание.