Четыре раза за два дня: россияне случайно сбрасывают авиабомбы на Белгородскую область

Россияне не жалеют своих и бьют по своей же территории. В частности, они несколько раз случайно сбросили бомбы на Белгородскую область.

Российские телеграмм-каналы пишут, что их самолеты сбросили еще две авиабомбы на Белгородскую область. За двое суток на регион сброшено 4 ФАБ, передает 24 Канал.

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Пострадавших нет

Например, 21 марта ФАБ-500 нашли в районе села Антоновка Гайворонского городского округа. Эвакуацию не объявляли, пострадавших нет. Также известно, что бомбу изъяли и обезвредили.

В тот же день еще одну ФАБ-500 нашли уже в Борисовском районе Белгородской области, что в районе села Крюково. Эвакуации также не было. Обошлось без пострадавших. Бомбу планируют обезвредить 22 марта.

Россияне настаивают, что бомбы сбрасывают случайно.

Россия обстреливает своих