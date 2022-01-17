Россияне – смертные, тоже гибнут на войне, – Цимбалюк о возможном новом наступлении Москвы

Весь мир обсуждает новое возможное наступление России на Украину. Однако это маловероятно, так как стоит помнить, что российские военные тоже погибают на войне. Они не бессмертны.

Такое мнение озвучил Роман Цимбалюк в интервью с Денисом Казанским на 24 канале. Цимбалюк отметил, что сейчас Россия угрожает нам "всякими карами", потому что якобы американцы их не слушаются.

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"Однако я не уверен, что у них есть реальная возможность пойти танковыми колоннами внутрь Украины. Они – смертные. Они тоже гибнут на войне", – заверил украинский журналист.

Цимбалюк отметил, что именно из-за констатации этого факта в России его стали называть экстремистом.

Я вообще за то, чтобы все жили, даже они, но в рамках международно признанных границ,

– объяснил журналист.

Цимбалюк: Паниковать не надо

По его словам, уровень грязи и военных угроз будет расти каждый раз, однако это не повод для паники.

"Паниковать не надо. По-моему, они могут официально ввести войска в оккупированную часть Донбасса, хотя на практике от этого ничего не изменится, ведь они и так контролируют эту территорию", – сказал Цимбалюк.

Он предположил, что это может привести к тому, что линия фронта наоборот стабилизируется.

"Единственный путь для нас – собственные Вооруженные силы и международная поддержка. ВСУ – прежде всего", – подчеркнул журналист.

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