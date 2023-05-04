Россияне снова атаковали Киев дронами и ракетами: сколько вражеских целей удалось уничтожить
Источник:КГВА
В ночь на 4 мая российские террористы атаковали территорию Украины. В частности, дроны окупантов пытались ударить по столице.
Глава КГВА Сергей Попко отметил, что такой плотной интенсивности ударов Киев не ощущал с начала года. К счастью, наши защитники уничтожили все вражеские цели.
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Детали атаки
По словам Попко, этой ночью агрессор вновь нанес комплексный воздушный удар по столице. Захватчики совершили нападение на Киев с применением баражирующих боеприпасов типа "Shahed" и ракет, вероятно баллистического типа.
Следует отметить, что окончательно тип применяемых ракет будет определен только после экспертизы остатков. По предварительной информации, в воздушном пространстве Киева силами нашей ПВО все вражеские ракеты и БПЛА были уничтожены. Пока все данные уточняются.
В результате ночной воздушной атаки на столицу, в Шевченковском районе в жилой застройке обнаружены обломки БПЛА. Информация о пожаре не подтвердилась,
– пишет Попко.
К счастью, обошлось без жертв среди гражданского населения и разрушений жилых объектов или инфраструктуры.
Попко призвал киевлян не пренебрегать правилами безопасности и во время воздушной тревоги немедленно направляться к укрытиям.
Что известно о ночной атаке
- В течение ночи 4 мая Россия снова атаковала территорию нашего государства. Под ударом оказались Киевская, Запорожская, Донецкая и Одесская области.
- В Киеве ночью раздался взрыв, однако в КГВА сразу же заверили, что это работа ПВО. Также неспокойно было в области.
- В Херсоне, Славянске и Краматорске также прогремели взрывы. Однако никаких комментариев местных властей пока на этот счет нет.
- По Запорожью оккупанты, вероятнее всего, ударили ракетами С-300. Взрывы вызвали кое-где перепады напряжения.
- Спикер оперативного командования "Юг" полковник Владислав Назаров сообщил, что россияне атаковали Одессу 15 Shahed-131/136. К счастью, большинство вражеских дронов уничтожило наше ПВО.