К вечеру россияне снова обстреляли Никопольский район: есть погибший и раненый

В пятницу, 7 октября, россияне снова обстреляли Никопольский район. В результате вражеской атаки погиб человек.

Россияне снова обстреляли Никопольский район

Также есть один раненый. Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Ризниченко.

Главное Угроза массовых ракетных ударов, Нобелевская премия для россиян: основное за 226 день войны

К вечеру россияне снова обстреляли Никопольский район. Ударили "Градами" и тяжелой артиллерией,

– говорится в сообщении.

Он добавил, что в Красногригорьевской общине убит 37-летний мужчина, а 42-летний – ранен. Пострадавший сейчас находится в больнице.

Ночная атака на Никопольщину

В ночь на 7 октября оккупанты атаковали Никопольщину. Захватчики 6 раз ударили по Никопольскому району из РСЗО и тяжелой артиллерии.

В Никополь прилетели около 40 российских снарядов. В городе повреждены несколько многоэтажек, более 10 частных домов, хозяйственные постройки, предприятие транспортной инфраструктуры, газопроводы и электросети.

Предварительные обстрелы Днепропетровщины

21 сентября оккупанты ударили по Никопольскому и Криворожскому районам из ствольной артиллерии. В результате этого пострадавший, гражданская инфраструктура получила существенные повреждения.

Враг 28 сентября трижды нанес удар по Никополю. В результате уничтожены жилые дома и газопроводы, а местные жители остались без света.

Достойно внимания – Никополь обстреляли с территории ЗАЭС: смотрите видео