Возможная ракетная атака: мониторы зафиксировали в небе стратегические бомбардировщики Ту-95

Россия продолжает атаковать Украину и терроризировать мирное население. Вечером 16 июня в очередной раз был зафиксирован взлет группы стратегических бомбардировщиков Ту-95.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мониторинговые каналы. Заметим, что такие бомбардировщики способны нести крылатые ракеты типа Х-101/Х-555.

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Откуда взлетели бомбардировщики и когда возможна ракетная атака

Около 23:18 мониторинговые каналы сообщили о том, что состоялся вылет группы стратегических бомбардировщиков Ту-95 с аэродрома "Оленья".

Если вылет боевой, ожидается, что пуски ракет состоятся примерно в 2:00 – 3:00 ночи. В воздушном пространстве Украины они окажутся около 3:00 – 4:00 ночи.

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Отметим, что вечером 16 июня Россия также атакует Украину ударными беспилотниками. Там прогремели взрывы из-за атаки вражеских дронов "Шахедов", против которых работала ПВО. Киевская ОВА призвала жителей оставаться в укрытиях во время воздушной тревоги, а также не снимать работу защитников.