Россияне снова пустили "Шахеды": в ряде областей раздается воздушная тревога

Вечером 16 мая российские захватчики пустили по Украине свои дроны-камикадзе типа "Шахед". Вследствие этого в ряде областей была воздушная тревога.

Сирены звучали в первую очередь для восточного региона Украины. 24 Канал призывает украинцев в тех областях, где объявлена воздушная тревога, находиться в укрытиях, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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Что известно о воздушной тревоге в Украине

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