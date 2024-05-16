Россияне снова пустили "Шахеды": в ряде областей раздается воздушная тревога

16 мая 2024, 22:12
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Вечером 16 мая российские захватчики пустили по Украине свои дроны-камикадзе типа "Шахед". Вследствие этого в ряде областей была воздушная тревога.

Сирены звучали в первую очередь для восточного региона Украины. 24 Канал призывает украинцев в тех областях, где объявлена воздушная тревога, находиться в укрытиях, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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Что известно о воздушной тревоге в Украине

Обратите внимание! Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме.

23:07, 16 мая

Воздушные силы предупредили:

  • "Шахеды" на Харьковщине – в направлении Харькова и Чугуева;
  • "Шахеды" на Полтавщине движутся в направлении Полтавы.
22:30, 16 мая

Воздушные силы пишут, что "Шахеды" на границе Сумской и Харьковской областей, движутся в направлении Полтавской.

22:28, 16 мая

В Полтавской области – воздушная тревога.

22:25, 16 мая

Сейчас воздушная тревога раздается в таких областях Украины:

  • Сумская;
  • Днепропетровская;
  • Запорожская;
  • Донецкая;
  • Харьковская;
  • Луганская;
  • АР Крым.


Воздушная тревога 16 мая / Скриншот 24 Канала

22:15, 16 мая

В Воздушных силах отметили, что группа "Шахедов" из Запорожской направляются на Днепропетровскую область, курсом на Днепр.

22:07, 16 мая

В Сумской и Харьковской областях – угроза применения ударных БпЛА.

21:52, 16 мая

Воздушные силы написали, что в Запорожской области – угроза применения ударных БПЛА.

Автор: Владислав Кравцов