Россияне снова пустили "Шахеды": в ряде областей раздается воздушная тревога
Вечером 16 мая российские захватчики пустили по Украине свои дроны-камикадзе типа "Шахед". Вследствие этого в ряде областей была воздушная тревога.
Сирены звучали в первую очередь для восточного региона Украины. 24 Канал призывает украинцев в тех областях, где объявлена воздушная тревога, находиться в укрытиях, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
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Что известно о воздушной тревоге в УкраинеОбратите внимание! Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме.
Воздушные силы предупредили: Воздушные силы пишут, что "Шахеды" на границе Сумской и Харьковской областей, движутся в направлении Полтавской. В Полтавской области – воздушная тревога. В Воздушных силах отметили, что группа "Шахедов" из Запорожской направляются на Днепропетровскую область, курсом на Днепр. В Сумской и Харьковской областях – угроза применения ударных БпЛА. Воздушные силы написали, что в Запорожской области – угроза применения ударных БПЛА.
Воздушные силы предупредили:
Воздушные силы пишут, что "Шахеды" на границе Сумской и Харьковской областей, движутся в направлении Полтавской.
В Полтавской области – воздушная тревога.
В Воздушных силах отметили, что группа "Шахедов" из Запорожской направляются на Днепропетровскую область, курсом на Днепр.
В Сумской и Харьковской областях – угроза применения ударных БпЛА.
Воздушные силы написали, что в Запорожской области – угроза применения ударных БПЛА.