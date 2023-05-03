Россияне ноют об атаке беспилотника на защитные сооружения в Белгородской области

В Белгородской области 2 мая раздавались взрывы. Россияне снова рассказывают об атаках беспилотников.

Так, российские СМИ рассказывают, мол, беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство на место строительства защитных сооружений. Конечно, доказательств этого не приводят, передает 24 Канал.

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В пропагандистских телеграм-каналах появилось сообщение об "атаке беспилотников" около 13 часов дня недалеко от села Прилесье. Оно расположено в километре от границы.

Рассказывают о пострадавшем

Россияне утверждают, что пострадал 46-летний мужчина. Пострадавший якобы выполнял земельные работы, когда "беспилотник сбросил самодельное взрывное устройство".

По утверждениям пропагандистов, мужчина получил контузию, но от госпитализации отказался.

Взрывы на Брянщине

Рассказы об "атаке украинских беспилотников" – стандартные версии оккупантов, которыми они оправдывают взрывы на своей территории.

В соседней Брянской области 2 мая также раздавались взрывы. Вечером там случился подрыв на железной дороге. Жители сообщили о 3 "хлопках", а затем с путей сошли 2 – 3 вагона. На место прибыли пожарные.

Это произошло недалеко от станции Снежетска в момент прохождения грузового состава, следовавшего из Брянска на Карачев. В общей сложности он насчитывал 70 вагонов.

Говорят, никто не пострадал. Что именно везли вагоны – не сообщают.