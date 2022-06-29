Россияне снова с Черного моря нанесли удар по Одессе: ракету Х-22 уничтожила ПВО

Жители Одессы сообщили о мощном взрыве около 13:00. Украинские военные сообщили: враг запустил по Одесской области ракету, однако ее удалось уничтожить силам ПВО.

В оперативном командовании "Юг" уточнили, что враг атаковал ракетой Х-22. Ее выпустил Ту-22 из акватории Черного моря.

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Ракету сбили над полями Одесской области

Воздушные силы ВСУ отметили, что ракету удалось ликвидировать над полями Одесской области. Никаких разрушений и пострадавших в результате этого нет.

Сирены включились уже после взрывов

Отметим, что о взрывах местные жители сообщили где-то в 13:19. Сирены о воздушной опасности включили уже после этого. Сразу тревогу объявили и на территории соседней Николаевщины.

Утром враг ударил по многоэтажке Николаева

Утром 29 июня враг обстрелял ракетами и Николаев. По городу, по предварительным данным, запустили от 8 до 10 ракет. Одна из них попала в многоэтажку, погибли 4 человека, еще 5 получили ранения. Спасательная операция продолжается.

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