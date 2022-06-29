Россияне снова с Черного моря нанесли удар по Одессе: ракету Х-22 уничтожила ПВО
Источник:Оперативное командование "Юг"
Жители Одессы сообщили о мощном взрыве около 13:00. Украинские военные сообщили: враг запустил по Одесской области ракету, однако ее удалось уничтожить силам ПВО.
В оперативном командовании "Юг" уточнили, что враг атаковал ракетой Х-22. Ее выпустил Ту-22 из акватории Черного моря.
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Ракету сбили над полями Одесской области
Воздушные силы ВСУ отметили, что ракету удалось ликвидировать над полями Одесской области. Никаких разрушений и пострадавших в результате этого нет.
Сирены включились уже после взрывов
Отметим, что о взрывах местные жители сообщили где-то в 13:19. Сирены о воздушной опасности включили уже после этого. Сразу тревогу объявили и на территории соседней Николаевщины.
Утром враг ударил по многоэтажке Николаева
Утром 29 июня враг обстрелял ракетами и Николаев. По городу, по предварительным данным, запустили от 8 до 10 ракет. Одна из них попала в многоэтажку, погибли 4 человека, еще 5 получили ранения. Спасательная операция продолжается.
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Ситуация в Одесской области: последние новости
- В Одесской ОВА сообщили, что ВСУ продолжают наносить удары по острову Змеиный. Детали не разглашают, потому что операция еще продолжается.
- Также местные власти подчеркивают опасность отдыха в регионе. Постоянно сохраняется угроза ракетных обстрелов, в Черном море много вражеских мин.
- Предварительный обстрел Одесской области произошел 28 июня. Одну из ракет удалось сбить. К счастью, жертв и пострадавших в результате удара нет.
- 27 июня после атаки россиян загорелось несколько жилых домов в области.
Смотрите в видео об оперативной ситуации на фронте: