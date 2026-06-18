Россияне снова солгали: СБУ обнародовала перехваченный документ об инциденте в Брянской области

Служба безопасности Украины получила перехваченный российский документ, в котором отрицается присутствие украинских беспилотников в районе инцидента с автобусом в Брянской области. В справке российских структур прямо указывается, что никаких БПЛА в воздухе зафиксировано не было.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

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Что удалось выяснить украинским спецслужбам?

Речь идет об информационной справке мониторингового центра "Государственного казенного учреждения Брянской области "Безопасный регион", полученной в рамках контрразведывательных мероприятий СБУ.

В документе отмечается, что на момент происшествия в воздушном пространстве района не фиксировались украинские БПЛА. В частности, российские дежурные подразделения, включая радиолокационные службы и представителей воинских частей, не подтвердили наличие беспилотников в указанное время.



Документ, подтверждающий ложь России / Фото СБУ

По данным СБУ, это может свидетельствовать об отсутствии украинского следа в инциденте с автобусом, несмотря на предыдущие обвинения со стороны российской стороны. Украинская спецслужба рассматривает версию о возможной провокации или операции российских спецслужб.

В СБУ также подчеркивают, что Россия неоднократно распространяла ложные обвинения против Украины, используя подобные инциденты для информационно-психологических операций и международного давления.