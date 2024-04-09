Оккупанты снова терроризируют украинцев "Шахедами": в каких областях воздушная тревога

9 апреля 2024, 00:26
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Российские военные в ночь на 9 апреля снова запустили дроны-камикадзе. Рассказываем, в каких областях объявили воздушную тревогу, связанную с атакой "Шахедами".

Враг не оставляет попыток терроризировать мирное население Украины. В ночь на 9 апреля российские военные снова запустили "Шахеды", чтобы атаковать наше государство. В ряде областей объявили воздушную тревогу.

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Враг атакует "Шахедами"

 
01:27 Воздушные силы пишут: "БПЛА с Черного моря в направлении юга Одесской области!" Воздушную тревогу объявили в Одесской области.01:18 Воздушные силы предупреждают о том, что группа "Шахедов" летит на Кременчуг.

01:10 Воздушные силы предупредили:

  • Группа "Шахедов" на юге Винницкой области, курс – северо-западный.
  • БпЛА на севере Херсонщины движутся на Николаевщину.
  • Дроны на севере и юге Николаевщины – курсом на северо-запад.
  • "Шахеды" на Днепропетровщине движутся на Полтавщину.
  • "Шахеды" на Полтавщине – курсом на север.
01:06 Также воздушная тревога в Винницкой области.00:59 Воздушную тревогу объявили в Полтавской области. Также Воздушные силы написали: "Новые группы "Шахедов" на севере Херсонщины! Двигаются на северо-запад".00:58 в Каменском прогремели повторные взрывы.00:53 Воздушные силы предупреждают: "Новая группа "Шахедов" с юга на Николаев!"

00:45 Воздушные силы пишут:

  • Группа "Шахедов" с Николаевщины на Одесскую область.
  • Группы БПЛА с Херсонщины на Николаевщину.
  • "Шахеды" на Днепропетровщине движутся на север.
00:28 По состоянию на эту минуту воздушную тревогу объявили в Херсонской, Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой областях.00:22 Воздушные силы пишут: "Атака "Шахедов" с юга продолжается! Новые группы БПЛА на севере Херсонщины! Курс – северный, северо-западный".00:14 Воздушные силы предупредили, что группа "Шахедов" летит в направлении Кривого Рога.

00:04 Воздушные силы отметили:

  • Группа "Шахедов" на севере Николаевщины движется на запад.
  • Две группы БПЛА на Днепропетровщине. Первая – курсом на Запорожье. Вторая – на Каменское.
  • Новая группа "Шахедов" на севере Херсонщины! Курс – северный.

8 апреля

23:37 Воздушные силы предупреждали: "Новая группа "Шахедов" на севере Херсонщины! Курс – северный".23:30 По данным Воздушных сил ВСУ, "Шахеды" на севере Николаевщины, продолжают движение на северо-запад.23:12 В Воздушных силах отметили, что группа "Шахедов" на севере Херсонщины, летит курсом на северо-запад.23:03 Воздушные силы предупредили: "Херсонщина – угроза применения ударных БПЛА!"
Автор: Назарій Лазур