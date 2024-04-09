Оккупанты снова терроризируют украинцев "Шахедами": в каких областях воздушная тревога
9 апреля 2024, 00:26Читати новину українською
Российские военные в ночь на 9 апреля снова запустили дроны-камикадзе. Рассказываем, в каких областях объявили воздушную тревогу, связанную с атакой "Шахедами".
Враг не оставляет попыток терроризировать мирное население Украины. В ночь на 9 апреля российские военные снова запустили "Шахеды", чтобы атаковать наше государство. В ряде областей объявили воздушную тревогу.
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Враг атакует "Шахедами"
01:10 Воздушные силы предупредили:
- Группа "Шахедов" на юге Винницкой области, курс – северо-западный.
- БпЛА на севере Херсонщины движутся на Николаевщину.
- Дроны на севере и юге Николаевщины – курсом на северо-запад.
- "Шахеды" на Днепропетровщине движутся на Полтавщину.
- "Шахеды" на Полтавщине – курсом на север.
00:45 Воздушные силы пишут:
- Группа "Шахедов" с Николаевщины на Одесскую область.
- Группы БПЛА с Херсонщины на Николаевщину.
- "Шахеды" на Днепропетровщине движутся на север.
00:04 Воздушные силы отметили:
- Группа "Шахедов" на севере Николаевщины движется на запад.
- Две группы БПЛА на Днепропетровщине. Первая – курсом на Запорожье. Вторая – на Каменское.
- Новая группа "Шахедов" на севере Херсонщины! Курс – северный.
8 апреля23:37 Воздушные силы предупреждали: "Новая группа "Шахедов" на севере Херсонщины! Курс – северный".23:30 По данным Воздушных сил ВСУ, "Шахеды" на севере Николаевщины, продолжают движение на северо-запад.23:12 В Воздушных силах отметили, что группа "Шахедов" на севере Херсонщины, летит курсом на северо-запад.23:03 Воздушные силы предупредили: "Херсонщина – угроза применения ударных БПЛА!"