Россияне ударили авиабомбами по центру Харькова: есть пострадавшие, погиб человек

Враг атаковал Харьков днем ​​7 июня. Мэр рассказал об очередном обстреле города после массированной ночной атаки врага.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова и председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова.

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Враг снова атакует Харьков

Терехов сообщил, что россияне обстреливают Харьков управляемыми авиационными бомбами в 17:33. Позже он рассказал о последствиях.

Один человек погиб в результате удара по центральной части города. Есть несколько раненых,

– объяснил мэр.

Мэр сообщил Суспильному, что в результате удара 10 человек получили ранения. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Олег Синегубов рассказал о последствиях атаки в двух районах Харькова:

В Шевченковском районе, предварительно, повреждено здание детской железнодорожной дороги.

В Киевском районе поврежден частный жилой дом.

Самая массированная атака на Харьков

В ночь на 7 июня оккупанты совершили очередной акт террора против украинского населения. Враг обстрелял Харьков, использовав 3 ракеты, 5 КАБов, 4 РСЗО и 48 БпЛА. Взрывы в городе раздавались по меньшей мере 55 раз.

Один из вражеских беспилотников попал в девятиэтажный жилой дом в Основянском районе: загорелись квартиры с девятого по седьмой этажи, обвалились плиты. Также повреждены соседние многоэтажки, музыкальная школа, административное здание, авто.

В результате обстрела погибли две женщины в возрасте 59 и 86 лет. Еще 13 человек травмированы, среди которых мальчик, которому 1,5 месяца. Пострадали двое полицейских – 23-летний мужчина и 26-летняя женщина, которые являются жителями этого дома.