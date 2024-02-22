"Шахеды" уже над Одессой, в воздухе могут быть Ту: детали вечерней атаки

Первые дроны над Украиной 22 февраля 2024 года зафиксировали около девяти вечера. Где сейчас летят дроны и каким областям угрожают – можно узнать на 24 Канале.

Если в вашей области тревога – пройдите в укрытие! Не пренебрегайте безопасностью!

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Где объявлена тревога