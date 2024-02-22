"Шахеды" уже над Одессой, в воздухе могут быть Ту: детали вечерней атаки

22 февраля 2024, 21:45
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Первые дроны над Украиной 22 февраля 2024 года зафиксировали около девяти вечера. Где сейчас летят дроны и каким областям угрожают – можно узнать на 24 Канале.

Если в вашей области тревога – пройдите в укрытие! Не пренебрегайте безопасностью!

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Где объявлена тревога

 

22:12, 22 февраля

Канал "Николаевский Ванек" пишет, что три самолета Ту направляются в сторону Новороссийска / акватории Черного моря.

22:08, 22 февраля

"Шахед" в районе Одессы, будьте в укрытиях!

22:06, 22 февраля

Очередная группа вражеских БПЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области.

22:03, 22 февраля

ВС сообщили, что "Шахеды" угрожают и Кировоградской области.

Тем временем к двум Ту в воздухе присоединился еще один.

22:01, 22 февраля

В Полтавской и Кировоградской областях тревога.

22:01, 22 февраля

Сейчас несколько групп ударных БПЛА движутся по территории Одесской области в направлении Николаевской.
 

21:56, 22 февраля

"Шахеды" летят на Полтавщину из Днепропетровской области.

21:52, 22 февраля

Некоторые мониторинговые паблики сообщили, что россияне подняли два Ту с "Энгельса" – летят в сторону восточной границы Украины.

21:48, 22 февраля

"Шахеды" наблюдаются в Днепропетровской области в северном направлении.

21:42, 22 февраля

На 21:42 тревога объявлена в таких областях:

  • Одесская;
  • Николаевская;
  • Херсонская;
  • Запорожская;
  • Днепропетровская;
  • Донецкая;
  • Харьковская.
21:35, 22 февраля

"Шахеды" летят с Днепропетровщины на Харьковщину.

21:20, 22 февраля

Угроза от ударных дронов есть для Херсонщины и Николаевщины.

21:10, 22 февраля

В направлении Одесской области летит новая группа "Шахедов".

21:05, 22 февраля

Первые дроны появились в Запорожье и Днепропетровской области.

Автор: Ірина Чеботнікова