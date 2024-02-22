"Шахеды" уже над Одессой, в воздухе могут быть Ту: детали вечерней атаки
Первые дроны над Украиной 22 февраля 2024 года зафиксировали около девяти вечера. Где сейчас летят дроны и каким областям угрожают – можно узнать на 24 Канале.
Если в вашей области тревога – пройдите в укрытие! Не пренебрегайте безопасностью!
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Где объявлена тревога
Канал "Николаевский Ванек" пишет, что три самолета Ту направляются в сторону Новороссийска / акватории Черного моря. "Шахед" в районе Одессы, будьте в укрытиях! Очередная группа вражеских БПЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области. ВС сообщили, что "Шахеды" угрожают и Кировоградской области. Тем временем к двум Ту в воздухе присоединился еще один. В Полтавской и Кировоградской областях тревога. Сейчас несколько групп ударных БПЛА движутся по территории Одесской области в направлении Николаевской. "Шахеды" летят на Полтавщину из Днепропетровской области. Некоторые мониторинговые паблики сообщили, что россияне подняли два Ту с "Энгельса" – летят в сторону восточной границы Украины. "Шахеды" наблюдаются в Днепропетровской области в северном направлении. На 21:42 тревога объявлена в таких областях: "Шахеды" летят с Днепропетровщины на Харьковщину. Угроза от ударных дронов есть для Херсонщины и Николаевщины. В направлении Одесской области летит новая группа "Шахедов". Первые дроны появились в Запорожье и Днепропетровской области.
Канал "Николаевский Ванек" пишет, что три самолета Ту направляются в сторону Новороссийска / акватории Черного моря.
"Шахед" в районе Одессы, будьте в укрытиях!
Очередная группа вражеских БПЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области.
ВС сообщили, что "Шахеды" угрожают и Кировоградской области.
Тем временем к двум Ту в воздухе присоединился еще один.
В Полтавской и Кировоградской областях тревога.
Сейчас несколько групп ударных БПЛА движутся по территории Одесской области в направлении Николаевской.
"Шахеды" летят на Полтавщину из Днепропетровской области.
Некоторые мониторинговые паблики сообщили, что россияне подняли два Ту с "Энгельса" – летят в сторону восточной границы Украины.
"Шахеды" наблюдаются в Днепропетровской области в северном направлении.
На 21:42 тревога объявлена в таких областях:
"Шахеды" летят с Днепропетровщины на Харьковщину.
Угроза от ударных дронов есть для Херсонщины и Николаевщины.
В направлении Одесской области летит новая группа "Шахедов".
Первые дроны появились в Запорожье и Днепропетровской области.