На ТОТ продолжается комедия под названием "президентские выборы России". Так, оккупационная администрация Запорожья собирает подписи в поддержку выдвижения Владимира Путина в кандидаты.

Депутат Запорожского областного совета Аскад Ашурбеков рассказал 24 Каналу, что ситуация такой же фарс, как был с так называемыми "местными выборами" и "референдумом". Всё происходит под давлением.

Обратите внимание Это часть России и люди хотят к нам, – Путин цинично высказался об оккупированных территориях.

Сбор подписей происходит по 2 причинам

Депутат Запорожского областного совета отметил, что люди стараются не выражать свою позицию, ожидая, пока оккупанты зайдут домой, на предприятия или в школу, где они забирают своих детей. Россияне заставляют украинцев ставить подписи или выражать поддержку Путину.

Впрочем, "сбор подписей" – это лишь один из элементов давления на местное население, не имеющее никакого агитационного смысла. Так или иначе, подписи сфальсифицируют в пользу действующего российского президента.

У них нет задачи на ВОТ делать "настоящие" выборы. Они никогда этого не делали, а просто усиливали давление на местное население, это первое. И второе, это пропагандистская картинка для российского внутреннего потребителя, чтобы показать вроде бы поддержку на ВОТ, что война по их логике не напрасна,

– сказал Аскад Ашурбеков.

Россияне работают по "традиционному" плану: сначала собирают подписи, затем формируют как будто общественные объединения и оказывают поддержку Владимиру Путину. В большинстве своем сообщества называют "Ветераны Второй мировой войны" или "Ветераны Афганистана" – это условные общества, которые россияне создали в начале оккупации и демонстрируют российскому народу как "людей из частного сектора".