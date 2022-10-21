Российская блогерша собирает деньги оккупантам на тепловизоры, потому что "они мерзнут"

Россияне начали беспокоиться за свою армию, поэтому решили помочь им. Они не хотят, чтобы боевикам было холодно зимой на фронте, поэтому решили открыть сбор на тепловизор. Очевидно, что не догадались выяснить, для чего он на самом деле предназначен.

Российские блогеры пытаются поддержать своих героев и даже решили помочь материально и закупить тепловизоры. Однако, похоже, они не понимают, для чего военным нужно это устройство.

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Российские волонтеры хотят согреть своих боевиков тепловизором

Они полагают, что благодаря ему захватчики могут согреться. Российская блогерша объявила о сборе для оккупантов. Она призывает россиян присоединиться к сбору.

Отметим, что тепловизор необходим для того, чтобы зафиксировать малейшее изменение температуры, поэтому украинские военные могут увидеть расположение и передвижение врага даже тогда, когда это практически невозможно из-за отсутствия освещения.

Как россияне собирают на тепловизоры: видео

С мобилизованными в России все плохо |

21 сентября Путин объявил о так называемой частичной мобилизации в России, согласно которой должны призвать 300 тысяч россиян. Мобилизация в России продолжается до сих пор.

Спикер президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин не принимал решения о сворачивании частичной мобилизации.

В последние недели в России участились облавы на военнообязанных. В армию забирают всех, кто попадется, даже забронированных работников ІТ-компаний.

Специальный агент военной контрразведки США в отставке Дэвид Дебатто считает, что до Путина достучались и рассказали, что так называемая спецоперация – это катастрофа. Также кремлевский диктатор оказался под давлением тех, кто стремился к эскалации конфликта.